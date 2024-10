Gratulation: 46 Polizisten starten ihren Dienst in der Steiermark

Am Hauptplatz von Bad Radkersburg fand Ende Oktober eine feierliche Zeremonie statt, bei der 46 frisch ausgebildete Polizeibeamte in den Außendienst entsandt wurden. Der Lehrgangsabschluss markierte einen wichtigen Meilenstein in der Karriere dieser Männer und Frauen, die nun bereit sind, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Steiermark zu sorgen.

©LPD Stmk/Huber Steirische Polizei verstärkt sich: 46 Absolventen starten.

Steigende Personalzahlen in der Polizei

Die steirische Landespolizeidirektion (LPD) verzeichnet mit mehr als 4.600 Beschäftigten einen Rekordstand. Diese Zahl ist in den letzten zehn Jahren um etwa 1.000 gestiegen. Erst im September wurden am Grazer Karmeliterplatz 112 neue Exekutivkräfte in Dienst gestellt. Mit den 46 neuen Polizisten wird die Sicherheitslage in der Region weiter gestärkt. Die neuen Beamten, darunter 28 Männer und 18 Frauen im Alter von 20 bis 41 Jahren, haben ihre Grundausbildung seit März 2023 im Bildungszentrum Graz erfolgreich abgeschlossen. Bereits ab November werden sie in den unterschiedlichen steirischen Städten, Gemeinden und Bezirken bzw. in den einzelnen Polizeiinspektionen des Landes ihren Dienst verrichten.

Offensive für mehr Sicherheit

Innenminister Gerhard Karner unterstrich die fortlaufende Aufnahmeoffensive der steirischen Polizei. In diesem Jahr werden über 300 neue Polizeischüler erwartet, was die Sicherheit für die Steirerinnen und Steirer erhöhen soll. Initiativen wie ein höheres Einstiegsgehalt und zusätzliche Anreize tragen zur Steigerung der Aufnahmezahlen bei.

Ein Tag der Freude

Die Zeremonie war nicht nur für die neuen Polizisten ein bedeutendes Ereignis, sondern auch für die gesamte Steiermark. Landeshauptmann Christopher Drexler betonte die Wichtigkeit dieser Personalverstärkung für die Sicherheit in der Region und gratulierte den Absolventen herzlich zu ihrem erfolgreichen Abschluss. Die Polizeimusik Steiermark umrahmte die Feierlichkeiten musikalisch.