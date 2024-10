Mopedfahrer verletzt: Unbekannter Autofahrer flüchtet

In Schwaz kam es heute zu Fahrerflucht. Ein Mopedfahrer musste einem Autofahrer ausweichen und stürzte dabei.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 17:28 / ©fotolia.com

Am 29. Oktober um 13.20 Uhr fuhr ein 15-jähriger Österreicher mit einem Moped auf der Gemeindestraße im Ortsgebiet von Stans/Unterdorf in Richtung Bahnhof. Plötzlich kam ihm, so die Aussagen des Jugendlichen sowie einer Zeugin, ein Auto mit Schwazer Kennzeichen entgegen, der die Kurve schnitt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 15-Jährige nach rechts ausweichen, wodurch er mit dem Vorderreifen des Mopeds gegen den Randstein des Gehsteigs prallte und anschließend auf den Gehsteig stürzte. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der 15-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.