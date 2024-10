Kabelbrand in Mayrhofen: Schneller Einsatz verhindert Schlimmeres

Heute Morgen kam es zu einem Kabelbrand in einem öffentlichen Gebäude in Mayrhofen.

Am 29. Oktober um 8.30 Uhr kam es in einem öffentlichen Gebäude in Mayrhofen im Technikraum aus unbekannter Ursache zu einem Kabelbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Mayrhofen, die mit zehn Mann ausrückte, konnte den Kabelbrand rasch unter Kontrolle bringen. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Personen, die sich zum Zeitpunkt des Kabelbrandes im Gebäude aufhielten, wurden vorsorglich außer Haus gebracht. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Das Gebäude konnte anschließend wieder benützt werden.

