Brennendes Auto hielt Feuerwehren auf Trab

Aus bisher unbekannter Ursache ist gegen 15 Uhr ein Auto in der Ortschaft Dolina in der Gemeinde Grafenstein in Brand geraten. Sofort rückten die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Poggersdorf und Grafenstein zum Einsatz aus. Ein Atemschutztrupp konnte das Feuer in der Folge rasch löschen.

©FF Grafenstein Feuerwehreinsatz in der Ortschaft Dolina.