Mordversuch-Prozess: 15 Jahre Haft für Wiener Raser

In einem Prozess gegen einen 35-jährigen Wiener Autoraser fiel am Dienstagabend das Urteil: 15 Jahre Haft wegen Mordversuchs und weiterer Delikte. Der Mann hatte sich im Dezember 2023 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch mehrere Wiener Bezirke geliefert, bei der mehrere Menschen gefährdet und schwer verletzt wurden. Der Fall, der bereits seit September am Wiener Landesgericht verhandelt wird, zog durch die besondere Rücksichtslosigkeit des Angeklagten große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Wir haben bereits über die Verhandlungsdetails berichtet: „Ich hab‘ mir nix dabei gedacht“ und „Mordversuch-Prozess gegen Autoraser in Wien fortgesetzt“.

Schuldspruch der Geschworenen

Die Entscheidung fiel: Mit 7 zu 1 Stimmen stimmten die Geschworenen der Argumentation der Staatsanwaltschaft zu, die dem Angeklagten zumindest bedingten Tötungsvorsatz unterstellt hatte. Besonders ins Gewicht fiel, dass der Angeklagte mit seinem Fahrzeug gezielt auf zwei Polizisten zugesteuert war, die in letzter Sekunde zur Seite springen mussten, um nicht überfahren zu werden. Auch in anderen Teilen der Verfolgungsjagd gefährdete der Raser rücksichtslos das Leben zahlreicher Personen, darunter Fußgänger und Autofahrer.

Reaktion im Gerichtssaal

Während der Angeklagte die Urteilsverkündung äußerlich ruhig aufnahm, zeigte sich seine Mutter, die im Zuschauerraum anwesend war, emotional stark aufgewühlt. „Sie haben keine Herzen!“, rief sie wütend in Richtung der Geschworenen, bevor sie aus dem Saal stürmte. Durch die geöffnete Tür waren weitere Rufe wie „15 Jahre für nichts. Er hat nichts gemacht“ zu hören, bevor ein Richter die Tür schließen ließ, um die Unmutsäußerungen zu beenden.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig. Der 35-Jährige bat um Bedenkzeit, und die Staatsanwaltschaft hat vorerst keine Stellungnahme abgegeben. (red/APA; 29.10.2024)