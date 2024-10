Spatenstich in Graz: Neues Wohnprojekt startet

Feierlicher Spatenstich in der Resselgasse in Graz: Von links nach rechts sind zu sehen: Christoph Frauenwallner, Philipp Ackerl und DI Caroline Puchleitner-Tuma (alle Puchleitner), gefolgt von Ing. Reinhard Stengg, DI Alexandra Pintaric und Ing. Benjamin Haring (alle ÖWG Wohnbau).

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 18:16 / ©ÖWG Wohnbau

In der Grazer Resselgasse fiel am 29. Oktober 2024 der Startschuss für ein neues Wohnprojekt der ÖWG Wohnbau. Der größte gemeinnützige Wohnbauträger der Steiermark wird dort großzügige Eigentumswohnungen errichten. Geplant von KUESS Architektur ZT, entstehen zwei zweigeschossige Häuser in Massivbauweise, die insgesamt sieben freifinanzierte Eigentumswohnungen bieten.

Durchdachte Grundrisse und moderne Ausstattung

Die Wohnungen variieren in der Größe von 75 bis 121 Quadratmetern und verfügen über drei bis vier Zimmer. Besonders hervorzuheben sind die durchdachten Grundrisse, die teilweise einen zusätzlichen Büroraum ermöglichen. Dies ist ideal für Homeoffice oder kreative Arbeitsumgebungen. Jede Einheit wird zudem mit einer Terrasse, einem Balkon oder einer Dachterrasse ausgestattet, die zusätzlichen Freiraum bieten. Zusätzlich gibt es für jede Wohnung ein Kellerabteil sowie einen überdachten Auto-Abstellplatz. Auch Besucherparkplätze stehen zur Verfügung.

©Nonstandard | Neues Wohnprojekt in der Resselgasse: Die modernen zweigeschossigen Gebäude bieten großzügige Maisonette-Wohnungen und sind Teil der Stadtentwicklung in Graz. ©Nonstandard | Zukunftsorientiertes Wohnen: Die neuen Eigentumswohnungen in der Resselgasse zeichnen sich durch durchdachte Grundrisse und großzügige Außenbereiche aus – ideal für modernes Leben. ©Nonstandard | Architektonische Highlights: Die in Massivbauweise errichteten Häuser in der Resselgasse verbinden stilvolles Design mit funktionalen Wohnkonzepten und schaffen hochwertige Lebensräume in Graz.

Beitrag zur Stadtentwicklung

Hans Schaffer, Vorstandsdirektor von ÖWG Wohnbau, äußerte sich begeistert über das Projekt: „Mit dem Spatenstich in der Resselgasse setzen wir einen wichtigen Schritt zur Schaffung hochwertiger Wohnräume in Graz. Die sieben freifinanzierten Eigentumswohnungen bieten gut durchdachte Grundrisse für modernes Wohnen und die Möglichkeit zur Integration eines Büros. Wir freuen uns, mit diesem Projekt einen wertvollen Beitrag zur Stadtentwicklung im Bezirk Lend leisten zu können.“ Die Fertigstellung des Wohnprojekts ist für das Frühjahr 2026 geplant. Interessierte können sich bereits jetzt unter www.oewg.at für die Wohnungen vormerken lassen.