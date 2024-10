Vom Millionär zum Schuldner: Wiener Instagram-Star ist pleite

Michael Maschina – für seine extravagante Präsentation auf Instagram als erfolgreicher Investor, Modefan und Liebhaber des Luxuslebens bekannt – befindet sich nun in finanziellen Schwierigkeiten. Der 30-jährige Wiener, der mit Immobilienprojekten Millionen erwirtschaftete und mit Designerkleidung und exklusiven Reisen seine rund 97.100 Follower (stand Dienstag, 29. Oktober 2024) beeindruckte, erlebt nun eine dramatische Wendung: Schulden in Millionenhöhe.

Insgesamt 20 Gläubiger

Es fand am Bezirksgericht Döbling die entscheidende Zahlungsplantagsatzung im Schuldenregulierungsverfahren über Maschinas Vermögen statt. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) haben insgesamt 20 Gläubiger Forderungen in Höhe von über 5,1 Millionen Euro angemeldet, welche vollständig anerkannt wurden. „Den Gläubigern wurde ein verbesserter Zahlungsplanvorschlag vorgelegt“, erklärte der AKV. Nach diesem Plan sollen die Gläubiger zunächst eine Barquote von 7,2 Prozent erhalten, die innerhalb von zwei Wochen nach Annahme des Plans fällig wird. Zusätzlich könnte eine Verteilungsquote von rund 2,8 Prozent ausgeschüttet werden, wodurch die Gläubiger insgesamt eine Quote von rund zehn Prozent erhalten würden. „Diese Finanzierung erfolgt zur Gänze von dritter Seite“, so der AKV weiter. Die Mehrheit der Gläubiger stimmte diesem Zahlungsplan zu.

„Maschina ist kein Unbekannter in der Finanz- und Immobilienbranche. Als ehemaliger Geschäftsführer der RUMA Estate GmbH, einem Unternehmen der RUMA Group, das ebenfalls in die Insolvenz ging, war er in der Branche gut vernetzt. „Angemerkt wird, dass es sich bei dem Schuldner um den auch aus den Medien bekannten ehemaligen Geschäftsführer einer Gesellschaft der RUMA Group handelt, nämlich der RUMA Estate GmbH, über deren Vermögen ebenso bereits ein Insolvenzverfahren vor dem Handelsgericht Wien eröffnet wurde“, so der Akv. Sein Instagram-Profil, auf dem er seinen Alltag zwischen Designerstücken, Fitness und Luxusreisen präsentierte, ist inzwischen privat gestellt.