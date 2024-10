Wusstest du das? So viele Ausländer leben wirklich in Wien

Wien bleibt Österreichs Bundesland mit der höchsten Konzentration an Menschen mit ausländischem Geburtsort. Mit Stand 1. Januar 2024 lebten rund 806.200 Personen in Wien, die nicht in Österreich geboren wurden – das entspricht 40,2 Prozent der Wiener Bevölkerung. Laut dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) stieg dieser Anteil in den letzten fünf Jahren um 3,9 Prozentpunkte.

Herkunft und Bezirksverteilung

Die meisten Zugewanderten in Wien stammen aus Serbien (88.300), gefolgt von der Türkei (66.400) und Deutschland (62.400). Weitere größere Gruppen kommen aus Polen (48.700) und Syrien (47.500). Die regionale Verteilung in Wien zeigt ebenfalls deutliche Unterschiede: Im 15. Bezirk (Rudolfsheim-Fünfhaus) haben 50,5 Prozent der Bevölkerung einen ausländischen Geburtsort – der höchste Anteil in der Stadt. Der 20. Bezirk (Brigittenau) folgt mit 49,2 Prozent. Hingegen weisen die Bezirke Liesing (23. Bezirk) und Hietzing (13. Bezirk) mit knapp 30 Prozent die geringsten Anteile auf.

Zuwanderung und Geburtenrate

Im Jahr 2023 verzeichnete Wien eine Nettozuwanderung von 22.000 Personen – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den 49.100 des Vorjahres. Rund die Hälfte der Zugewanderten stammte aus Drittstaaten, darunter vor allem die Ukraine (6.700), Deutschland (6.500), Syrien (5.700) und Rumänien (4.900). Die Geburtenrate in Wien liegt ebenfalls im Fokus. Durchschnittlich brachte eine Frau in Wien im Jahr 2023 rund 1,17 Kinder zur Welt, wobei bei im Ausland geborenen Frauen die Kinderzahl mit 1,37 höher lag als bei in Österreich geborenen Frauen (1,02). Frauen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak verzeichnen im Schnitt höhere Geburtenzahlen (2,98 Kinder).

Arbeitsmarkt und Einkommen

Die Arbeitslosenquote in Wien lag 2023 bei 8,1 Prozent, womit sie deutlich über dem nationalen Durchschnitt von 5,3 Prozent liegt. Bei ausländischen Staatsangehörigen betrug die Arbeitslosenquote in Wien 15,5 Prozent – eine Steigerung um 0,6 Prozentpunkte im Vergleich zu 2022. Das jährliche Netto-Median-Einkommen in Wien lag 2022 bei rund 29.200 Euro. Österreicher erzielten im Durchschnitt etwa 31.600 Euro, während Migranten nur rund 24.600 Euro verdienten, was etwa 77,8 Prozent des Einkommens österreichischer Staatsbürger entspricht.