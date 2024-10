39 Time-Out-Gruppen fÃ¼r verhaltensauffÃ¤llige SchÃ¼ler

Im Rahmen der heutigen Regierungssitzung hat Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) die Entscheidung angekündigt, die sozialpädagogischen „Time-Out-Gruppen“ auch im Jahr 2025 in unverändertem Umfang fortzuführen. Sie sollen verhaltensauffälligen Schülern helfen, erfolgreich zu lernen und sich in das Bildungssystem zu integrieren. „Wir hören immer wieder von Geschichten über gewalttätige oder aggressive Schüler. Daher müssen wir Wege finden, um diesen Situationen entgegenzuwirken“, erklärte Fellner weiter. Erst vergangene Woche wurde der Fall eines Sechsjährigen bekannt, der auf seine Lehrerin losging und sie dabei schwer verletzte. Mehr dazu unter: Bub (6) prügelt mit Fäusten auf Lehrerin ein.

Land investiert 2,66 Millionen Euro

Die „Time-Out-Gruppen“ sollen sowohl Schülern mit emotionalen Störungen als auch jenen aus schwierigen familiären Verhältnissen, helfen, ihre Bildungslaufbahn positiv zu gestalten. Für das kommende Jahr sind rund 2,66 Millionen Euro dafür im Budget eingeplant. Die positive Resonanz über die Einzelerfolge dieser Gruppen bekräftigt die Entscheidung der Landesregierung. „Es sind die positiven Entwicklungen, die zählen“, so Fellner weiter.

Fokus auf Schüler mit besonderen Bedürfnissen

Die Initiative „Wir lassen niemanden zurück“ wird auch im nächsten Schuljahr fortgeführt, wobei ein besonderer Fokus auf Schüler mit speziellen Bedürfnissen gelegt wird. Dazu zählen auch jene, die aufgrund von Entwicklungs- oder Persönlichkeitsstörungen Schwierigkeiten haben, dem Regelunterricht zu folgen oder sich in die Klassengemeinschaft einzufügen. Die Time-Out-Gruppen bieten diesen Schülern zusätzliche Unterstützung durch Sozialpädagogen, um ihre Verhaltenskompetenzen zu stärken und die Integration in den regulären Schulalltag zu fördern.

Unterstützung und Kooperation

Das Konzept der Time-Out-Gruppen, das seit dem Schuljahr 2015/16 besteht, wird in Kooperation mit Sozialpädagogen und Lehrkräften umgesetzt und von der Bildungsdirektion Kärnten begleitet. Die Aufnahme von Schülern in diese Gruppen erfolgt in Vernetzungskonferenzen, an denen auch Schulpsychologen und die Jugendhilfe beteiligt sind.

Standorte und Ressourcen

Im Schuljahr 2024/25 sind insgesamt 34 Standorte mit 39 Time-Out-Gruppen geplant. Hier arbeiten 47 Sozialpädagogen und 44 Lehrpersonen zusammen, um den Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden. 52 Prozent der Gesamtkosten werden von den Gemeinden als Schulerhalter getragen, was die gemeinsame Verantwortung für die Bildungsintegration unterstreicht.