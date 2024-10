Tags Bibliothekar, nachts Dragqueen: „Es ist eine Reise zu sich selbst“

Robert ist 46 Jahre alt, Vater eines Sohnes und arbeitet tagsüber als Bibliotheksmitarbeiter. „Werktags gehe ich einem ganz normalen Beruf nach, kümmere mich um meinen Haushalt und meinen Garten, versuche mich fit zu halten und nutze die wenige Zeit, die mir bleibt, um meine sozialen Kontakte zu pflegen. Ich mag Kunst und halte mich für handwerklich geschickt“, erzählt er im Gespräch mit 5 Minuten.

Von der Bibliothek zum Lustspiel

Was nach einem ganz gewöhnlichen Leben klingt, entpuppt sich nach genauerer Betrachtung als das komplette Gegenteil – zumindest in Roberts Fall. Ist die alltägliche Arbeit nämlich mit Freitag erledigt, so taucht er am Wochenende in eine ganz andere Welt ein. Als Dragqueen Miss Jodie Fox legt Robert abends auch bei Events vom Grazer Erotikshop „Lustspiel“ auf: „Am Wochenende bin ich oft bei diversen Veranstaltungen anzutreffen oder stehe als schusselige Schank-Lady hinter der Bar im Lustspiel“, berichtet Robert von seinen Wochenenden, die das komplette Kontrastprogramm zu seinem gewohnten Alltag bilden.

Miss Jodie Fox kennt man auch als "schusselige Schank-Lady" hinter der Lustspiel-Bar.

„Es ist eine brennende Leidenschaft geworden“

Wie aber fand Robert zu seiner „zweiten Identität“? „Ich habe Drag für mich vor etwa drei Jahren entdeckt. Eigentlich war es ein Zufall. Beim Versuch, mehr Weiblichkeit in mein Leben zu lassen, ist quasi mein Experimentierkoffer explodiert. Und es ist eine brennende Leidenschaft daraus geworden!“, berichtet er gegenüber 5 Minuten von seiner persönlichen Reise. Dadurch konnte er eine „unendliche kreative Spielwiese“ für sich selbst schaffen, wo er immer wieder Neues entdeckt.

Die Faszination des anderen Geschlechts

Besonders hervor hebt der Bibliothekar auch den kreativen Aspekt, den das Drag-Dasein mit sich bringt. Immer wieder bastelt er neue Outfits für seine Shows und Auftritte. „Ob es das Nähen ist, Perücken stylen, tanzen, Make-up – so viele Themen, mit denen man als Mann eher selten in Berührung kommt und die so viel Spaß machen können“, betont er. Und weiter: „Es fasziniert mich, in die Rolle des anderen Geschlechts zu schlüpfen, sich über gesellschaftliche Rollenbilder bewusster zu werden, damit zu spielen und immer wieder neue Facetten an mir selbst zu entdecken. Jemand hat einmal gesagt, Drag sei eine Reise zu sich selbst. Das kann ich unterschreiben. Und wenn ich als Mann bisher mit zwei Paar Schuhen auskam, so habe ich doch größtes Verständnis dafür entwickelt, dass es durchaus auch sehr viele sein können.“

Robert oder Jodie?

Wie aber sprechen die Leute in seinem Umfeld Robert an oder variiert das je nach Identität, in welche er schlüpft? Dieses Thema nimmt der Bibliothekar ziemlich gelassen: „Da mein eigenes Namensgedächtnis nicht das Beste ist, halte ich es für unzumutbar, sich bei mir zwei Namen merken zu müssen“, meint er leicht scherzend, betont aber weiter: „Wer mich als Jodie kennt, für den bin ich einfach Jodie. Ob er/ihn oder sie/ihr ist mir eigentlich gleichgültig.“ Sprechen ihn die Leute als Mann an, wenn er als Dragqueen performt, so findet er das aber doch etwas befremdlich: „Wenn ich mit Perücke und Make-up im Gesicht als Mann angesprochen werde, verdrehe ich schon mal die Augen.“

"Wer mich als Jodie kennt, für den bin ich einfach Jodie."

Von den skurrilen Erlebnissen einer Dragqueen

Wie aber sieht das Leben als Dragqueen im Konkreten aus und was kann man sich darunter vorstellen? Wir haben genauer für euch genauer nachgefragt. „Skurrile Erlebnisse passieren einer Dragqueen häufiger. Manchmal lassen sie sich aber auch herbeiführen“, so plaudert Robert aus dem Nähkästchen und holt gleich zu einer amüsanten Anekdote aus: „So hatte ich zum Beispiel das Vergnügen, bei einer der regelmäßigen Speisekarten-Präsentationen des beliebten Speiselokals Die Loge beim Rahmenprogramm mitzuwirken. Das Mehr-Gänge-Menü drehte sich um die Themen Oper, Ballett und Musical. Zwischen den Gängen durfte ich ein paar Klassiker darbieten. Bei der ersten Performance quälte ich das Publikum vier Minuten lang mit der berühmten Arie der Königin der Nacht in einer Version von Mary Jenkins Foster, einer Opernsängerin von fragwürdiger Begabung. Playback versteht sich. Die Gäste sahen also einen Mann, der so tut, als sei er eine Frau, die so tut, als könne sie singen – und das grottenschlecht“. Dieser Abend blieb Robert gut im Gedächtnis. „Das fand ich herrlich skurril und dem Publikum hat es gefallen“, so sein Resümee.

Miss Jodie Fox ist bei diversesten Events vertreten. Beispielsweise bei Veranstaltungen des Lokals „Die Loge". Aber auch der Tuntenball ist ein Fixtermin für Dragqueen Miss Jodie Fox.

Wenn Argwohn der Neugierde weicht

Roberts Auftreten als Dragqueen stößt weitgehend auf positive Resonanz: „Zum überwiegenden Teil ist das Feedback sehr positiv.“ Hin und wieder kommt es aber auch vor, dass er angepöbelt wird. Robert sieht solche Begnungen aber nicht pauschal rein negativ, sondern auch als „eine Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen“: „Ich bin ja so eine Quasseltante! Nicht selten weicht dabei der Argwohn der Neugierde. Da werden schon auch mal meine Schuhe ausprobiert, um zu sehen, wie es ist, darin zu gehen“, schmunzelt er.