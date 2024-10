Wusstest du das? So viele Ausländer leben wirklich in Kärnten

Mit einem Anteil von 15 Prozent der Gesamtbevölkerung ist Kärnten ein Bundesland mit einer bedeutenden Anzahl an Menschen mit ausländischem Geburtsort.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024

Mit einem Anteil von 15 Prozent der Gesamtbevölkerung ist Kärnten ein Bundesland mit einer bedeutenden Anzahl an Menschen mit ausländischem Geburtsort. Zum Stichtag 1. Januar 2024 lebten rund 85.200 Personen mit Geburtsort im Ausland in Kärnten. Seit 2019 hat sich ihr Anteil um 2,4 Prozentpunkte erhöht – eine Zunahme von 20,9 Prozent, wie der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) berichtet.

Herkunftsländer und regionale Verteilung

Die meisten Zugewanderten in Kärnten stammen aus Deutschland (17.000), gefolgt von Bosnien und Herzegowina (14.100) und Slowenien (5.800). Rumänien und Kroatien liegen auf den weiteren Plätzen. Innerhalb Kärntens ist der Anteil der im Ausland Geborenen in Villach (Stadt) mit 25,1 Prozent am höchsten, gefolgt von Klagenfurt (Stadt) mit 23,8 Prozent. Wolfsberg weist mit 8,3 Prozent die niedrigsten Werte auf.

Zuwanderung und Geburtenrate

Im Jahr 2023 zogen rund 10.900 Menschen aus dem Ausland nach Kärnten, während etwa 5.100 das Land wieder verließen. Die Nettozuwanderung betrug somit fast 5.800 Personen – ein Rückgang um 34,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als die Hälfte der Zuwanderer kamen aus Drittstaaten, wobei die größten Gruppen aus Syrien, Deutschland und Rumänien stammten. Die Geburtenrate in Kärnten lag 2023 bei durchschnittlich 1,33 Kindern pro Frau, wobei Frauen mit ausländischem Geburtsort im Schnitt mehr Kinder (1,66) bekamen als jene, die in Österreich geboren wurden (1,26).

Arbeitsmarkt und Einkommen

Die Arbeitslosenquote in Kärnten lag 2023 für österreichische Staatsbürger bei 6,6 Prozent und damit über dem nationalen Durchschnitt. Bei ausländischen Staatsangehörigen betrug die Quote 8,8 Prozent. Das mittlere Nettojahreseinkommen der Kärntner Bevölkerung lag 2022 bei etwa 29.700 Euro. Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft verdienten im Schnitt 25.100 Euro, was etwa 82,3 Prozent des Einkommens österreichischer Staatsbürger ausmacht.