Teure Tränen: ÖSV-Stars zahlen jetzt Strafe für Emotionen im TV

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat einen merkwürdigen Strafenkatalog etabliert, der den Athleten strenge Regeln auferlegt. Besonders auffällig ist die Regelung, die das Weinen bei TV-Interviews betrifft. Wenn ein Sportler ohne tragischen Hintergrund zu Tränen rührt, muss er mit einer Geldstrafe rechnen. Dies wurde von Sepp Brunner, dem ÖSV-Speedchef, bekannt gegeben.

Weinen vor der Kamera wird bestraft

Brunner erläuterte, dass vor einigen Jahren intern beschlossen wurde, einen Strafenkatalog einzuführen, der auch emotionales Verhalten erfasst. So wird das Weinen in Interviews, wenn kein schwerwiegender Anlass wie ein Todesfall vorliegt, mit einer Strafe von 50 Euro geahndet. Damit wird das Weinen im Sport als unprofessionell angesehen und in der Öffentlichkeit nicht toleriert.

Strenge Regeln für alle ÖSV-Athleten

Diese Regelung gilt für alle Mitglieder des ÖSV und wird mit der gleichen Strenge behandelt wie Verspätungen zu Trainings oder Teambesprechungen. Dies zeigt, wie ernst der Verband es mit Disziplin und Professionalität nimmt. Es scheint, dass die ÖSV-Stars unter Druck stehen, ihre Emotionen zu zügeln, um nicht in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten.

Konsequenzen für den Umgang mit Emotionen

Diese Bestrafung wirft Fragen zur Emotionalität im Leistungssport auf. Die Athleten stehen oft unter immensem Druck, sowohl auf als auch neben der Piste, und die Forderung, ihre Gefühle zu unterdrücken, könnte zu psychischen Belastungen führen. Die Entscheidung des ÖSV, solche Maßnahmen zu ergreifen, könnte sowohl für die Sportler als auch für die Öffentlichkeit schwerwiegende Auswirkungen haben, wie Medien berichten.