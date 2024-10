Auto kracht in Straßenbahn: Nächster Crash in Grazer Stadtgebiet

Am Dienstagnachmittag kam es im Grazer Stadtteil Geidorf erneut zu einem Unfall mit einer Straßenbahn. Auf der Kreuzung Hartenaugasse und Leechgasse kollidierte eine Bim der Linie 1 mit einem Pkw. Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort, um die Lage zu sichern. Der genaue Ablauf des Unfalls ist derzeit jedoch noch ungeklärt, so die Polizei.

Keine Schwerverletzten gemeldet

Laut ersten Informationen gab es keine schweren Verletzungen bei diesem Unfall. Die Rettungskräfte waren vor Ort, jedoch konnten keine Details zur Anzahl der Verletzten genannt werden. Glücklicherweise kam es nur zu einer kurzfristigen Unterbrechung im Straßenbahnverkehr. Um 18 Uhr lief der Betrieb wieder planmäßig, bestätigte die Holding Graz gegenüber der „Kleinen Zeitung“

Unfallserie mit Straßenbahnen erschüttert Graz

Der Vorfall in Geidorf reiht sich nahtlos in eine Serie ähnlicher Unfälle in den letzten Wochen ein. Erst am Sonntagabend kollidierte ein Auto auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße mit einer Straßenbahn, wodurch der Fahrer leicht verletzt wurde. Bereits Mitte September ereigneten sich zwei weitere Kollisionen in den Stadtteilen Glacis und Andritz.

Mehrere Zwischenfälle seit dem Sommer

Die Häufung solcher Unfälle begann im August, als ein Junge in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße eine herannahende Bim übersah und später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Auch am 11. September kam es in Liebenau zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen zwei Straßenbahnen, bei dem zehn Personen verletzt wurden. Die Stadt und die Holding Graz betonen, dass Maßnahmen zur Entschärfung an besonders gefährdeten Stellen geplant sind.