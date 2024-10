Überführt: Dieb wollte gestohlene Werkzeuge weiter verkaufen

Am Dienstag

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 20:34 / ©5 Minuten

Nachdem bereits einem 53-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mitten am helllichten Tag mehrere Werkzeuge in Klagenfurt gestohlen worden waren, trug sich noch ein weiterer Fall zu. Gegen 15 Uhr wurde auch einem 21-jährigen Mann aus Klagenfurt ein Gartenwerkzeug aus seinem Auto stibitzt.

Dieb wollte Werkzeuge weiterverkaufen

Kurz darauf wurde er jedoch von einem 35-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit angesprochen und gefragt, ob er Werkzeuge kaufen möchte. Im Angebot hatte er gleich mehrere hochpreisige Geräte. Daraufhin verständigte der 21-Jährige direkt die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Beamten nicht nur das gestohlene Gartenwerkzeug, sondern auch jene des 53-jährigen. „Sie waren in einem Keller versteckt und konnten mittlerweile sichergestellt werden“, erklären die Polizisten. Der Langfinger wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.