Schwer verletzt durch Kreissäge: Nachbar fand 76-jährigen Landwirt

Nach einem Unfall bei Holzarbeiten in Vasoldsberg wurde ein 76-Jähriger schwer verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 20:46 / ©www-erzetich-com auf Pixabay

In Vasoldsberg, Bezirk Graz-Umgebung, kam es am heutigen Dienstag, dem 29. Oktober 2024, zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 76-Jähriger führte allein Holzarbeiten mit einer Kreissäge durch, als es zu einem folgenschweren Missgeschick kam. Der Mann geriet mit seinem Unterarm in die laufende Säge und erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Nachbar als Retter in der Not

Ein aufmerksamer Nachbar fand den verletzten Mann, nachdem der Unfall geschehen war. Er rief sofort den Notruf an und begann mit der Erstversorgung, wodurch er womöglich Schlimmeres verhinderte. Der schnelle Einsatz des Nachbarn ermöglichte eine zügige Behandlung des Verletzten durch das Rettungsteam.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Kurz darauf traf ein Notarztteam ein, das den 76-Jährigen nach der Erstversorgung stabilisierte. Wegen der Schwere der Verletzungen wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen, wo er sofort behandelt wurde.