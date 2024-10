Nebel und Sonne im Wechsel: So wird das Wetter in der Steiermark

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 21:11 / ©5 Minuten

Laut der GeoSphere Austria wird am Mittwoch im Alpenvorland und im oststeirischen Hügelland häufig Hochnebel zu sehen sein. Die Obergrenze des Nebels liegt etwa auf einer Höhe von 1100 Metern. Während dieser Nebel in vielen Teilen hartnäckig bleibt, sorgt er in den obersteirischen Tälern nicht lange für Aufsehen, da er dort bald wieder verschwindet.

Sonnenschein strahlt über der Steiermark

In den Regionen, in denen der Hochnebel aufgelöst wird oder gar nicht erst auftritt, zeigt sich der Himmel überwiegend klar. Die Sonne wird ungehindert scheinen und sorgt für freundliche Bedingungen. In diesen Gebieten darf man sich auf einen strahlenden Tag freuen. Die Höchsttemperaturen variieren je nach Sonnenschein und Nebel von 13 bis 18 Grad.