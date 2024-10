Wetter in Kärnten: Wo sich der Nebel heute am längsten hält

Gerade der erweist sich mancherorts als recht hartnäckig! „Denn während der Nebel sich in den Oberkärntner Tälern recht rasch auflöst, hält er sich in Unterkärnten zäh“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. So kann es passieren, dass sich im Klagenfurter Becken erst im Laufe des Nachmittags tatsächlich die Sonne zeigt. Ansonsten ist es in Kärnten aber von der Früh weg sehr sonnig bei teils wolkenlosem Himmel.