Von Baum erschlagen: Tochter fand Steirer (71) tot auf

In der Steiermark kam es zu einem tödlichen Forstunfall.

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 06:24 / ©Pixabay

Der 71-jährige Steirer arbeitete am Dienstagnachmittag allein in seinem Wald. Beim Umschneiden einer Fichte dürfte er von deren Stamm getroffen worden sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben. In den Abendstunden fand die Tochter des Verunfallten den leblosen 71-Jährigen. Die Leiche wurde von der Staatsanwaltschaft Graz freigegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2024 um 07:15 Uhr aktualisiert