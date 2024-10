Müllinsel in Vollbrand: Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

Am 29. Oktober geriet eine Müllinsel in St. Jakob im Bezirk Wolfsberg gegen 21.45 Uhr aus unbekannter Ursache in Vollbrand. Die Feuerwehr Wolfsberg rückte aus. Bei ihrem Eintreffen stand bereits die gesamte Müllinsel, die neben einem Mehrparteienhaus stand, in Vollbrand. „Der Atemschutztrupp konnte den Brand rasch mit einer Angriffsleitung bekämpfen und so ein Übergreifen auf das Wohnhaus sowie auf die in der Nähe parkende Fahrzeuge verhindern“, erklärten die Wolfsberger Florianis in ihrem Einsatzbericht. Die Müllinsel wurde bei dem Brand völlig zerstört. Ein direkt neben der Müllinsel abgestellter PKW wurde durch die Hitze des Brandes beschädigt, konnte jedoch noch rechtzeitig vom Besitzer entfernt werden. Personen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in einer Presseaussendung bekannt gab.