Krampuslauf: In Rottenmann sind bald wieder die Teufel los

Am 9. November ist es soweit: Über 550 Krampusse und finstere Gestalten verwandeln das Paltenstadion in eine Hölle der besonderen Art.

Am 9. November ist es soweit: Über 550 Krampusse und finstere Gestalten verwandeln das Paltenstadion in eine Hölle der besonderen Art.

Der beliebte Krampuslauf steht wieder vor der Tür und auch in diesem Jahr verwandelt sich das Paltenstadion in Rottenmann, Steiermark, am Samstag, dem 9. November 2024, in eine Bühne für über 550 Krampusse, Hexen und finstere Gestalten. Der SV Rottenmann und die Herodes Pass lassen das traditionelle Spektakel hochleben und bieten eine unvergessliche Show, die seit Jahren Publikum aus der Region und darüber hinaus begeistert.

Krampuslauf: Vom Stadtzentrum ins Paltenstadion

Seit vielen Jahren ist der Krampuslauf in Rottenmann ein fester Bestandteil der Adventszeit. Ursprünglich fand das Spektakel im Stadtzentrum statt, doch aufgrund der wachsenden Beliebtheit wurde der Event vor drei Jahren ins Paltenstadion verlegt. Diese Entscheidung hat sich bewährt: Die Veranstaltung kann nun ein noch größeres Publikum begeistern, und die Bühne für die teuflischen Gestalten ist beeindruckender denn je.

©Blo24.at „Krampuszeit ist eine ganz besondere Zeit, und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Event in Rottenmann eröffnen dürfen. Es bedeutet aber auch eine Menge Arbeit für das gesamte Team.“

„Krampuszeit ist eine ganz besondere Zeit“

Organisationsleiter Robert Knollmüller und sein Team vom SV Rottenmann sind jedes Jahr darum bemüht, eine einmalige Atmosphäre zu schaffen. „Krampuszeit ist eine ganz besondere Zeit, und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Event in Rottenmann eröffnen dürfen. Es bedeutet aber auch eine Menge Arbeit für das gesamte Team“, erklärt Knollmüller und betont, dass jedes Jahr Neuerungen eingeführt werden, um den Lauf für Zuschauer und Krampusse noch besser zu gestalten.

Strahlende Kinderaugen und familienfreundliche Zonen

Besonders die kleinen Besucher kommen beim Krampuslauf auf ihre Kosten: Kinder bis 12 Jahre erhalten freien Eintritt, und eine spezielle kinderfreundliche Zone ermöglicht ihnen, die Krampusse hautnah zu erleben – sogar anfassen ist erlaubt! „Letztes Jahr haben wir diese Zone zum ersten Mal eingeführt und die positiven Rückmeldungen waren überwältigend. Deshalb werden wir die kinderfreundlichen Bereiche in diesem Jahr weiter ausbauen“, sagt Manuel Gacnik, Obmann der Herodes Pass.