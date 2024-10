Sirenenalarm in Hausmannstätten – für eine Katze auf dem Baum

Am Dienstagmittag schrillten die Sirenen in Hausmannstätten, Bezirk Graz-Umgebung, Pager vibrierten, und BlaulichtSMS wurde versendet. Der Grund? Eine Katze saß in luftiger Höhe fest! Die Freiwillige Feuerwehr Hausmannstätten rückte um 13.36 Uhr aus. „Die Katze wurde erfolgreich aus ihrer misslichen Lage befreit und konnte ihren Weg unversehrt fortsetzen“, teilten die Feuerwehrleute erfreulich in einem Facebook-Posting mit.