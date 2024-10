Tierquälerei-Prozess: Reh qualvoll im Wald verendet

Am Landesgericht Klagenfurt findet am 31. Oktober ein Prozess gegen einen Landwirt statt. Ihm wird zur Last gelegt, im Juli 2024 in Guttaring einem Reh unnötige Qualen zugefügt zu haben. Er soll das Tier zuerst mit einem Mähtraktor schwer verletzt und es danach einfach ohne Hilfeleistung in einem angrenzenden Waldstück verenden lassen haben. Aus diesem Grund muss sich der Bauer morgen wegen Tierquälerei vor Richter Christian Liebhauser-Karl verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.