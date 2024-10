Equal Pay Day: Kärntnerinnen verdienen fast 10.000 Euro weniger

Der Equal Pay Day findet heuer am 30. Oktober statt. Der Aktionstag symbolisiert die finanzielle Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in der Arbeitswelt. Von diesem Tag bis zum Jahresende arbeiten vollzeitbeschäftigte Frauen statistisch gesehen gratis – das sind 63 Tage. „Der Ungleichbehandlung muss rasch ein Ende gesetzt werden“, sagt AK-Präsident Günther Goach und fordert gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

Kärntnerinnen verdienen um 17,2 Prozent weniger als Kärntner

Der österreichweite Gender Pay Day ist am 1. November und zeigt eine Lohndifferenz von 16,6 Prozent auf. Vollzeitbeschäftigte Frauen in Kärnten verdienen derzeit umgerechnet um 17,2 Prozent weniger als Männer. Das entspricht einer Differenz von rund 9.900 Euro brutto jährlich, daher fällt dieser Tag in Kärnten auf den 30. Oktober. „Diese Lohnlücke zeigt nicht nur eine direkte finanzielle Benachteiligung von Frauen, sondern weist auch auf strukturelle Defizite in unserer Gesellschaft hin“, betont Goach. AK-Direktorin Susanne Kißlinger verweist auf die im Vorjahr beschlossene Lohntransparenzrichtline. Diese sieht etwa vor, dass Unternehmen ab 100 Mitarbeitern Einkommensberichte erstellen müssen. „Diese Richtlinie muss fristgerecht und effektiv umgesetzt werden, damit Frauen einen besseren Einblick in die Gehaltsstrukturen haben und nicht mehr durch die Finger schauen!“, so Kißlinger.

Mangelnde Kinderbetreuung und ungleiche Care-Arbeit-Verteilung

Verschiedene Faktoren tragen zur Lohn-Ungleichheit bei: Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, insbesondere durch mangelnde Kinderbetreuungsangebote werden viele Frauen gezwungen, in Teilzeit zu arbeiten. Auch die überdurchschnittliche Beschäftigung von Frauen in Niedriglohnbranchen verschärft diese Einkommenskluft. Michaela Eigner-Pichler, Referatsleiterin für Beruf, Familie und Gleichstellung der AK Kärnten, hebt besonders die ungleiche Verteilung der Betreuungsaufgaben hervor: „Eine gerechte Verteilung der Kinderbetreuung zwischen den Geschlechtern ist entscheidend für die Einkommensentwicklung und den beruflichen Wiedereinstieg von Frauen. Zwar informieren sich immer mehr Väter zu den Themen Papamonat und Väterkarenz, dennoch besteht hinsichtlich einer gerechten Verteilung der unbezahlten Betreuungsarbeit noch viel Luft nach oben.“ Ein Überblick über die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Kärntner Gemeinden gibt es mit dem digitalen Kinderbetreuungsatlas der AK.

Das fordert die Arbeiterkammer Kärnten

Doch worum geht es der AK Kärnten nun? Einerseits wird eine Verbesserung der Betreuungsinfrastruktur gefordert: „Insbesondere im Bereich der Kleinkindbetreuung müssen Angebote ausgebaut werden, um Frauen einen früheren und besseren Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen“, heißt es seitens der AK. Ein zweiter Punkt, der der AK am Herzen liegt, ist die fristgerechte Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie: Um die Lohnunterschiede zu beseitigen, müsse die Lohntransparenz laut AK in Unternehmen verstärkt werden.