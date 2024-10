„Sehr gefährlich“: Hier wird der Todesschütze vermutet

Montag, der 28. Oktober. Um 8.25 Uhr ging der Notruf ein, ein Schuss sei gefallen. Kurz darauf wurde auch schon die Leiche des ersten Opfers entdeckt: Franz Hofer (64), der Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg ob der Donau. Der Täter dürfte den Bürgermeister auf dem Weg zur Fußpflege abgefangen und einen ersten Schuss abgesetzt haben. Der Verletzte sei noch geflüchtet und der Angreifer habe dann eine Langwaffe aus seinem Auto geholt, folgte seinem Opfer, schoss ein zweites Mal und tötete somit den Bürgermeister.

Weiteres Opfer erschossen

Rund eine halbe Stunde später tötete der Verdächtige sein zweites Opfer mit einem gezielten Schuss. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen ebenfalls 64-jährigen ehemaligen Jagleiter und pensionierten Polizeibeamten. Am Dienstag gaben die Behörden eine Pressekonferenz zu dem Fall. Mehr dazu in: Neue Erkenntnisse nach Doppelmord im Mühlviertel.

Weiterhin keine Spur von Roland Drexler

Nach den Morden dürfte der Schütze mit dem Auto geflüchtet sein. „Seither wissen wir nicht, wo er sich aufhält“, so Gottfried Mitterlehner, Leiter des Landeskriminalamtes. Es wird vermutet, dass er sich in der Gegend aufhält. Die Großfahndung nach dem Verdächtigen, Roland Drexler (56), ist weiterhin aufrecht, bislang konnte er noch nicht gefunden werden. Auch der Ausnahmezustand in Altenfelden und der Umgebung soll jedenfalls noch mindestens bis heute, Mittwoch, 30. Oktober, andauern. Die Situation werde laufend neu bewertet. Tschechische und deutsche Polizei wurden ebenfalls informiert.

Im Gebiet vermutet

Am Dienstag durchsuchte die Polizei weitere Häuser und Waldstücke, darunter auch jene Wohnsitze von Roland Drexler. Laut Mitterlehner gebe es zusätzlich Hinweise, dass der Gesuchte weitere Unterkünfte und Hütten besitzt. Dementsprechend werden größere Flächen und Wälder unter die Lupe genommen. „Es ist halt schwierig, wenn unsere Polizeikräfte das alles unter höchster Vorsicht unternehmen müssen, mit entsprechender Schutzausrüstung, weil man nicht weiß, ob dieser Täter uns nicht doch irgendwo im Hintergrund auflauern könnte“, so Mitterlehner.

„Sehr gefährlich“

„Wir müssen davon ausgehen, dass der Gesuchte sehr, sehr gefährlich ist“, so Landespolizeidirektor-Stellvertreter Rudolf Keplinger. Für 50 besonders gefährdete Personen aus seinem Umfeld wurde ein Personenschutz eingerichtet. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Gesuchte zwei Langwaffen und eine Faustfeuerwaffe bei sich hat. Solange er noch nicht gefasst wurde, gehen die Behörden davon aus, dass er noch lebt. Seine beiden Handys hat er nicht bei sich, eine Lokalisierung blieb erfolglos. Strafrechtlich ist Drexler laut der Staatsanwaltschaft „ein unbeschriebenes Blatt“. Aus dem Umfeld des Gesuchten heißt es, der Mann habe schon lange mit seiner Familie gebrochen. Seit Jahren sei er im Ort als „problematisch“ und „jähzornig“ bekannt. Er soll etwa verbotene Fallen aufgestellt haben, sehr zum Missfallen der anderen Jäger und der Bauern, wie die APA in Erfahrung bringen konnte.

©LPD Oberösterreich Roland Drexler wird von der Polizei gesucht.

Obduktion: Mit Kopfschüssen hingerichtet

Noch am Dienstag wurde die Obduktion der Getöteten durchgeführt. Wie Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz der APA am Abend mitteilte, habe diese ergeben, dass beide Opfer durch Kopfschüsse starben. Der Bürgermeister wurde zunächst von drei Schüssen aus einer Faustfeuerwaffe getroffen. Diese Verletzungen waren demnach „nicht so gravierend“, sodass der Ortschef noch versuchte, über eine Wiese zu flüchten. Dann zielte der Schütze mit einer Langwaffe, einer Schrotflinte, auf ihn und traf ihn am Kopf. Dieser Schuss sei tödlich gewesen. Das andere Opfer wurde mit einer Faustfeuerwaffe getötet. Er erlitt einen Kopfschuss, der „nicht aufgesetzt war, aber aus relativ kurzer Entfernung abgegeben wurde“.

Was ist das Motiv?

Wie sieht es nun mit dem Motiv aus? Dieses dürfte jedenfalls im jagdlichen Bereich zu suchen sein: Die beiden Getöteten hatten den Täter heuer im Frühjahr und zuletzt am 22. Oktober angezeigt. Die jüngste Anzeige wegen unzulässiger Lockfütterung stammte vom Bürgermeister. Ob der Verdächtige wegen besagter Anzeigen die Taten geplant haben könne, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. (APA, red. 30.10.2024)