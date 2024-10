Villacher Teehaus feiert Geburtstag: 365 Tage Teegenuss

Teehaus-Inhaberin Melanie Kröpfl freut sich über das einjährige Jubiläum in Villach.

30. Oktober 2024

Villacher Teeliebhaber haben seit bald einem Jahr eine besondere Anlaufstelle in der Innenstadt: Das Teehaus in der Lederergasse feiert am 2. November sein einjähriges Jubiläum. Gefeiert wird von 9 bis 13 Uhr standesgemäß mit Tee und hausgemachtem Kuchen. „Kaum zu glauben, wie schnell das Jahr vergangen ist!“, zeigt sich die Betreiberin Melanie Kröpfl erfreut. Im Villacher Teehaus warten auf die Besucher handverlesene Tees aus China, Taiwan, Japan und Indien mit passendem Teezubehör und Fachliteratur.