Ein Hauch von Weltall auf der Gerlitzen: „Weg der Planeten“ kommt

Der Erlebnisberg Gerlitzen wird um ein weiteres Natur-Aktiv-Erlebnis reicher: So soll bis zum Frühjahr 2025 der sanierte Kanzelhöhe-Rundweg, passend zum bestehenden Sonnenobservatorium auf der Gerlitzen, um einen „Weg der Planeten“ erweitert werden. Insgesamt werden über 200.000 Euro in die Errichtung des 2,5km-langen Themenwanderweges investiert, seitens des Landes werden dafür 100.000 Euro aus der See-Berg-Rad-Förderoffensive in die Hand genommen. „Eine moderne und attraktive Freizeitinfrastruktur stärkt unseren Standort, erhöht die Lebensqualität in den Gemeinden und sichert Gästen und Einheimischen mehr Angebotsvielfalt und -qualität“, so die beiden zuständigen Landesräte, Tourismusreferent Sebastian Schuschnig und Gemeindereferent Daniel Fellner unisono zu den Infrastrukturinvestitionen seitens des Landes.

Barrierefreier Wandergenuss auf der Gerlitzen

Passend zum bestehenden Sonnenobservatorium auf der Gerlitzen soll der Wanderweg mit dem thematischen Schwerpunkt „Sonnensystem“ vom Parkplatz Kanzelhöhe bis zur Waldtratte, danach weiter zur Bergstation Moserlift bis zum Observatorium als „Weg der Planeten“ inszeniert werden. Gemeindereferent Fellner spricht von einer „positiven Strahlkraft“ des Projekts für die ganze Region. Veronika Zorn-Jäger, Vorsitzende des Tourismusverbandes Gerlitzen Alpe – Ossiacher See, betonte: „Durch die Wegbeschaffenheit eignet sich der Weg der Planeten auch für Familien mit Kleinkindern und Kinderwägen sowie für Rollstuhlfahrer. Das Berg-See-Erlebnis wird durch mit diesem Projekt wertvoll bereichert und der Erlebnisraum Gerlitzen Alpe – Ossiacher See um ein attraktives Angebot erweitert.“

Wandern und das Sonnensystem kennenlernen

Der gesamte Rundweg soll sich nach Fertigstellung über eine Länge von 2,5 km erstrecken und leicht begehbar sein. Eine Teilstrecke des Weges – zwischen dem Ausgangspunkt bis zur Waldtratte – wird auch für Familien und Menschen mit besonderen Bedürfnissen erlebbar gemacht. Fachlich wird das Projekt durch die Mitarbeiter der Universität Graz begleitet. Nach erfolgtem Baubeginn soll der neue Kanzelhöhe-Rundweg, aufgewertet durch den Weg der Planeten, bereits im Frühjahr 2025 fertiggestellt werden und rechtzeitig zum Beginn der Wandersaison für ein neues Natur-Aktiv-Angebot in der Region sorgen. Neben der sportlichen Betätigung bietet der Weg die Möglichkeit, das eigene Verständnis über das Sonnensystem zu erweitern. „Der Weg der Planeten wird Bewegung und Erholung in der Natur mit Wissenswertem über das Sonnensystem optimal kombinieren“, so Schuschnig abschließend.