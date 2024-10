Bankomat gesprengt: Polizei fahndet nach maskierten Tätern

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 09:19 / ©BMI / Gerd Pachauer

Kurz nach 4. Uhr in der Früh kam es nach einer lauten Explosion zum groß angelegten Einsatz der Polizei in Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Dabei sprengten bislang unbekannte Täter den Bankomaten im Bereich des örtlichen Gemeindeamtes. Zahlreiche Polizeistreifen aus dem Bezirk standen daraufhin im Einsatz. Auch eine Alarmfahndung nach den flüchtenden Tätern wurde eingeleitet. Sie dürften den dortigen Bankomaten durch massiven Einsatz von Sprengstoff gesprengt haben und flüchteten samt Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Täter auf der Flucht

Seither fahndet die Polizei nach zwei dunkel bekleideten und voll maskierten Tätern, die offenbar mit einem dunklen Klein-Pkw vom Tatort geflüchtet sind. Der entstandene Sachschaden ist enorm. Aufgrund der Sprengkraft kam es auch zu Schäden an umliegenden Gebäuden, in dem unter anderem eine hochschwangere Frau lebt. Sie wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Großangelegte Fahndung: Polizei setzt Hubschrauber und Drohnen nach Bankomat-Sprengung ein

Neben der örtlichen Polizeiinspektion Pöllau und zahlreichen weiteren Einsatzkräften stehen auch Polizeihubschrauber, Drohnen und Kriminalisten im Einsatz. Die Diebstahlsgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark hat die Ermittlungen bereits in den frühen Morgenstunden übernommen und bereits erste Vernehmungen durchgeführt. Auch eine Spurensicherung durch Tatortbeamte sowie die Auswertung von Videoüberwachungen ist bereits im Gange.