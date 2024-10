„Leicht verspürt“: Weiteres Erdbeben in Tirol verzeichnet

In Tirol wurde ein Erdbeben verzeichnet.

Am heutigen Mittwoch, dem 30. Oktober, ereignete sich um 5.29 Uhr südlich von Fulpmes in Tirol ein Erdbeben der Magnitude 2,6. „Das Beben wurde von einigen Personen leicht verspürt. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, berichtet Anna Smith, Seismologin des österreichischen Erdbebendienstes der GeoSphere Austria.

Erdbeben am Montag im Raum Schwaz

Erst am Montagabend, dem 28. Oktober, wurden im Raum Schwaz und Pertisau mehrere Erdbeben verzeichnet. Das Stärkste hatte die Magnitude 2,6. Mehr dazu in: Nächtliche Überraschung: Tiroler spürten die Erde wackeln.