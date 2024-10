Joanneumring wieder zweispurig befahrbar: Bauarbeiten fast abgeschlossen

Am Joanneumring neigt sich die Baustelle dem Ende zu.

„Die Bauarbeiten für den Geh- und Radweg entlang des Opern- und Joanneumrings biegen in die Zielgerade ein. Wer mit dem Auto unterwegs ist, kann sich freuen, denn am Joanneumring zwischen Herrengasse und Raubergasse stehen nun wieder zwei Fahrspuren zur Verfügung. Auch einen der 32 Stellplätze an der Nordseite des Joanneumringes kann man seit heute, dem 30. Oktober, wieder ansteuern“, teilt die Stadt Graz mit.