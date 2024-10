Romantik pur bei „Bauer sucht Frau“: Seppi stellt entscheidende Frage

Die Liebessterne stehen gut für den Gailtaler Landwirt Seppi, der aktuell bei der ATV-Show „Bauer sucht Frau“ seine große Liebe sucht. Und dabei zieht der sehnsüchtige Kärntner alle Register: Mit viel Liebe und Hingabe hat er für seine Johanna eine Überraschung geplant. Eine romantische Seite, die der 32-Jährige bislang so noch nicht von sich kannte und zu der er mit „Bauer sucht Frau“ und Liebesamor Arabella Kiesbauer gefunden hat. „Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so eine romantische Ader habe“, erklärt Seppi in diesem Zusammenhang. Doch was hat sich der sehnsüchtige Gailtaler für seine Herzenshofdame überlegt? Bei einem gemeinsamen Picknick möchte Dauersingle Seppi seiner Johanna eine wichtige Frage stellen: Willst du mit mir gehen?

Wo kann ich die neueste Folge „Bauer sucht Frau“ schauen? Die neueste Folge von „Bauer sucht Frau – Die Hofwochen“ läuft am Mittwoch, den 30. Oktober 2024, um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2024 um 10:47 Uhr aktualisiert