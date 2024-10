59 Menschen starben 2024 bei Verkehrsunfällen in der Steiermark

Die Zahl der Verkehrstoten in der Steiermark ist in den letzten 25 Jahren stark gesunken – doch Verkehrssicherheit bleibt ein zentrales Thema.

Die Zahl der Verkehrstoten in der Steiermark ist in den letzten 25 Jahren stark gesunken – doch Verkehrssicherheit bleibt ein zentrales Thema.

In der Steiermark sind in diesem Jahr bereits 59 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) gibt an, dass dies zwar elf weniger sind als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, jedoch neun mehr als im gesamten Jahr 2021. In den letzten 25 Jahren starben insgesamt 2.623 Menschen im Straßenverkehr – eine schockierende Zahl, die fast der Einwohnerzahl von Haus im Ennstal entspricht.

„Ein Mensch, mit dem man gestern noch gelacht hat, ist plötzlich nicht mehr da“

„Verkehrsunfälle reißen Menschen plötzlich aus dem Leben. Ein Mensch, mit dem man gestern noch gelacht hat, ist plötzlich nicht mehr da“, so VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Besonders betroffen sind Pkw-Insassen, die mit 28 Todesfällen die größte Opfergruppe bilden. Motorradfahrer folgen mit 15, während neun Fußgängerinnen und Fußgänger ebenfalls ihr Leben verloren.

„Mit verstärkten Verkehrssicherheitsmaßnahmen können schwere Unfälle verhindert werden“

Trotz des Rückgangs der tödlichen Unfälle bleibt der Blutzoll auf den steirischen Straßen alarmierend hoch. „Mit verstärkten Verkehrssicherheitsmaßnahmen können schwere Unfälle verhindert werden und damit viel Leid vermieden sowie viele Menschenleben gerettet werden“, betont Jaschinsky. Der VCÖ fordert unter anderem ein strengeres Tempolimit, besonders auf gefährlichen Freilandstraßen.

„Wer beim Lenken mit dem Handy am Ohr telefoniert, hat ein fünfmal so hohes Unfallrisiko“

Aktuell haben die meisten europäischen Staaten auf Freilandstraßen ein niedrigeres Tempolimit als Österreich. Für den Ortsbereich plädiert der VCÖ für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h, um die Sicherheit von Fußgängerinnen und Fußgängern zu gewährleisten, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Ablenkung und Unachtsamkeit gehören ebenfalls zu den Hauptursachen für Verkehrsunfälle. In vielen EU-Staaten ist das Telefonieren am Steuer ein ernstes Delikt – in Österreich jedoch nicht. „Wer beim Lenken mit dem Handy am Ohr telefoniert, hat ein fünfmal so hohes Unfallrisiko“, erläutert Jaschinsky.

Dank baulich getrennten Radwegen: Rückgang der Verkehrstoten seit 1999

Darüber hinaus sind baulich getrennte Radwege und ein gutes öffentliches Verkehrsangebot entscheidend für die Verkehrssicherheit. So sind Bahn und Bus wesentlich sicherer als Pkw oder Mopeds. Der VCÖ veranschaulicht die Wirksamkeit von Verkehrssicherheitsmaßnahmen: Im Jahr 1999 starben in der Steiermark noch 198 Menschen im Straßenverkehr. Im vergangenen Jahr lag die Zahl bei 81, was einem Rückgang von 59 Prozent entspricht.