Lebensgefährlich verletzt: U4-Surfern droht Anzeige

Bei der Wiener U4-Station Schönbrunn hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall mit vier „U-Bahnsurfern“ ereignet. 5 Minuten hat berichtet. Erst wurde angenommen, die Jugendlichen wären in den Stromkreis geraten. Dem war allerdings nicht so. Denn in diesem Bereich verläuft keine Oberleitung. Die vier Jugendlichen hatten sich auf das Dach der U4 geschlichen und sind illegal mitgefahren. Doch diese waghalsige Aktion endete dramatisch. Kurz vor der Station Schönbrunn sind sie gegen eine Fußgängerbrücke geprallt.

Zwei Jugendliche lebensgefährlich verletzt

Ein 17-jähriger und ein 18-jähriger Tscheche wurden bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Einer von ihnen musste noch vor Ort reanimiert werden. „Die zwei anderen Beteiligten, ein 13-jähriger und ein 16-jähriger Österreicher liefen zuerst davon, kehrten jedoch nach kurzer Zeit wieder zum Vorfallort zurück. Der 16-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt, der 13-Jährige blieb unverletzt“, heißt es von der Landespolizeidirektion Wien.

„Kein TikTok-Video der Welt ist es wert, sein Leben zu riskieren“

Der Fahrer wird weiterhin vom internen krisenpsychologischen Dienst betreut. „Wir appellieren eindringlich, solche leichtsinnigen und lebensgefährlichen Aktionen zu unterlassen. Kein TikTok-Video, keine Mutprobe oder Selfie der Welt ist es wert, auf eine U-Bahn oder Straßenbahn zu klettern und sein Leben zu riskieren. Wer eine gefährliche Situation bemerkt, soll bitte unverzüglich die Notrufeinrichtungen in den Fahrzeugen oder auf dem Bahnsteig betätigen“, so die Wiener Linien in einer Stellungnahme.

Anzeige droht

Weitere Ermittlungen und die Auswertung von Videomaterial laufen. Die Wiener Linien appellieren außerdem: „Sollten Videos von dem Vorfall auf diversen Social-Media-Plattformen auftauchen, bitten wir die Redaktionen aus präventiven Gründen verantwortungsbewusst damit umzugehen und von einer Weiterverbreitung abzusehen.“ Die gefährliche Aktion könnte nun auch eine Anzeige für die U-Bahn-Surfer mit sich ziehen. Von den Wiener Linien heißt es: “ Klar ist: Jeder Fall ist einer zu viel und wird zur Anzeige gebracht.“