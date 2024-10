Führungswechsel beim VSV: Hohenberger kehrt zurück

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 11:21 / ©KK/Hamburg Crocodiles

Der EC iDM VSV richtet sich strategisch neu aus und wird künftig breiter aufgestellt. Im Zuge dieser Umstrukturierung gibt es bedeutende Veränderungen sowohl im sportlichen als auch im organisatorischen Bereich. Was in der Vorwoche noch Teil der Gerüchteküche war, ist nun fix: Der bisherige Vorstand um Gerald Rauchenwald und Andreas Schwab wird sich mit Ende dieser Saison aus der Vereinsführung zurückziehen und künftig im Beirat des Vereins aktiv sein.

VSV soll auf breitere Basis gestellt werden

„Aus privaten und beruflichen Gründen werden wir uns mit Ende dieser Saison aus dem Vorstand des EC iDM VSV zurückziehen. Aufgrund zeitlicher Einschränkungen ist es uns nicht mehr möglich, uns in der gewohnten Intensität ehrenamtlich für den VSV zu engagieren. Zukünftig werden wir in einem breit aufgestellten Beirat mitwirken und dem Verein damit weiterhin beratend zur Seite stehen. Doch bevor es so weit ist, werden wir gemeinsam alles daran setzen, die laufende Saison nach einem schwierigen Saisonstart erfolgreich zu gestalten“, erklären die Vorstände Andreas Schwab und Gerald Rauchenwald. Ziel sei es nun, die sechste Playoff-Qualifikation hintereinander zu schaffen. Mit der neuen Struktur soll der Verein künftig auf eine breitere Basis gestellt werden. „Martin Winkler und Herbert Hohenberger übernehmen die Führung des EC iDM VSV und werden mit Herz und Leidenschaft ihr Bestes für den VSV geben“, heißt es von Schwab und Rauchenwald.

Winkler und Hohenberger übernehmen das Zepter

Martin Winkler wird künftig neben seiner Rolle als Geschäftsführer der EC VSV GmbH auch Vereinsvorstand sein. In dieser Funktion wird er die strategische und wirtschaftliche Führung des EC iDM Wärmepumpen VSV verantworten. „Mit seiner Erfahrung und seinem klaren Führungsstil soll er den Verein auf Kurs für eine erfolgreiche Zukunft bringen“, heißt es seitens des VSV. Eine der größten Veränderungen betrifft die sportliche Leitung: VSV-Urgestein und Vereinslegende Herbert Hohenberger kehrt ab der kommenden Saison nach Villach zurück. Als Sportdirektor übernimmt er neben dieser Schlüsselposition auch weitere zentrale Aufgaben im Verein. Mit seiner Erfahrung als Spieler und Trainer im In- und Ausland wird er nicht nur für die Kaderplanung verantwortlich sein, sondern auch die Weiterentwicklung des Vereins auf und neben dem Eis maßgeblich mitgestalten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Förderung von Talenten aus Villach – der Grundstein für die nächste Generation von Spitzensportlern.

Nähere Details nach Saisonende

„Die Rückkehr von Herbert Hohenberger ist ein bedeutsamer und zukunftsweisender Schritt für den VSV. Gemeinsam mit unserer neuen Vereinsstruktur sind wir bestens gerüstet, um weiterhin spannendes und erfolgreiches Eishockey in Villach zu bieten“, freut sich Geschäftsführer Martin Winkler. Weitere Details zur neuen Vereinsstruktur und den zukünftigen Plänen des EC iDM Wärmepumpen VSV werden nach Saisonende bekannt gegeben. „Der Verein blickt voller Optimismus und Tatendrang auf die kommenden Herausforderungen und ist bereit, die Erfolgsgeschichte gemeinsam mit allen Beteiligten fortzuschreiben“, heißt es seitens des VSV.