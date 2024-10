Insolvenz: Baumaschinenvermieter schlittert in die Pleite

Über einen Gläubigerantrag wurde heute am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Ebenthaler Unternehmen „CEED Trade GmbH“ eröffnet. Darüber informierte heute der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in einer Presseaussendung. Die Firma beschäftigte sich mit der Vermietung von Baumaschinen und deren Anbauten von Österreich nach Rumänien. Die im Vermögen des Unternehmens gelisteten Baumaschinen befinden sich aktuell in Leasing- bzw. Mietkaufverträgen in Rumänien. Die Passiva belaufen sich nach Angaben des AKV auf 550.000 Euro, diesen stehen Aktiva in der Höhe von 100.000 Euro gegenüber. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen. Gläubiger können bis zum 2. Dezember 2024 Forderungen über den AKV Europa einreichen.