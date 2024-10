Kärntner Holzschlägerungsbetrieb in Konkurs

Das Holzschlägerungsunternehmen "Woodline Holzschlägerung GmbH" aus Griffen schlitterte in die Insolvenz.

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 12:12 / ©Marco2811-stock.adobe.com

Über das Vermögen des Unternehmens „Woodline Holzschlägerung GmbH“ (in Liquidation) wurde heute am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Gläubigerantrag eröffnet. Das gab der KSV1870 heute in einer Presseaussendung bekannt. Geschäftsgegenstand des Einpersonenunternehmens ist die Holzschlägerung, es sind keine Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen. Als Insolvenzverwalter fungiert der Völkermarkter Rechtsanwalt Manfred Opetnik, Forderungen können bis zum 2. Dezember 2024 über den KSV1870 angemeldet werden.