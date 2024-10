Automobilkrise in der Steiermark: Rund 40.000 Steirer betroffen

In der Steiermark arbeiten etwa 40.000 Menschen in der Automobilindustrie und bei deren Zulieferern.

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler: „In so einer Situation erwarte ich mir von einem Landeshauptmann, dass er die Initiative zur nachhaltigen Sicherung der zehntausenden Arbeitsplätze ergreift.“ Rund 40.000 Steirerinnen und Steirer arbeiten in der Automobilindustrie und in deren Zulieferbetrieben. Diese befindet sich, wie auch jene in Deutschland, in der Krise. Tausende Beschäftigte in Betrieben wie der Voestalpine, AVL, AT&S, Magna und vielen weiteren müssen mittelfristig um ihre Arbeitsplätze zittern.

„Die Zeche für die aktuelle Krise sollen trotzdem die Arbeiterinnen und Arbeiter bezahlen“

„Viele Milliarden, die die Beschäftigten erarbeitet haben, wurden über die Jahre als Dividenden an Aktionäre ausgeschüttet. Die Zeche für die aktuelle Krise sollen trotzdem die Arbeiterinnen und Arbeiter bezahlen. Das ist Kapitalismus“, so KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Sie fordert von den Entscheidungsträger:innen auf Landes- und Bundesebene Initiative ein: „Für die Steiermark steht viel auf dem Spiel. In so einer Situation erwarte ich mir von einem Landeshauptmann, dass er keine rückwärtsgewandten Illusionen schürt, sondern einen produktiven Beitrag zur Transformation der Automobilbranche leistet, um die zehntausenden Arbeitsplätze langfristig zu sichern“, so Claudia Klimt-Weithaler weiter.

Mahnendes Beispiel Steyr Automotive

Warum man die Umbrüche in der Industrie nicht der sogenannten „unsichtbaren Hand des freien Markts“ überlassen darf, zeigt das Beispiel Steyr Automotive in Oberösterreich überdeutlich: Dort hat hat der Multimillionär und ÖVP-Unterstützer Siegfried Wolf 2021 das MAN-Werk von VW gekauft. Seitdem wurde fast jeder zweite Beschäftigte im Werk entlassen. Elf Menschen mit Behinderungsstatus stehen aktuell vor der Kündigung. Trotzdem hat sich Wolf 2022 Dividenden in Höhe von 107 Millionen Euro ausbezahlt.

„Die öffentliche Hand muss wieder eine aktivere Rolle in der Wirtschaft spielen“

Die KPÖ regt darum ein direkteres Engagement des Landes in Wirtschaftsbelangen an: „Die öffentliche Hand muss wieder eine aktivere Rolle in der Wirtschaft spielen. Millionen-Wirtschaftsförderungen müssen mit entsprechenden Beteiligungen an den Betrieben einhergehen und bestehende Arbeitsplätze verbindlich sichern. Die Idee einer steirischen Landesholding wurde damals schon von der Voves-SPÖ ins Treffen geführt, aber leider schnell wieder verworfen. Wir regen dringend an, diese Überlegungen erneut aufzugreifen“, so Claudia Klimt-Weithaler abschließend.