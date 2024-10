Nach Doppelmord: Ist Roland Drexler im Burgenland?

Auch in der Nacht auf Mittwoch hat die Großfahndung nach dem Mann, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll, keine konkrete Spur gebracht. Nach wie vor würden unzählige Hinweise eingehen, denen allen nachgegangen werde und die vom Einsatzstab in der Landespolizeidirektion Linz abgearbeitet werden, gab die Polizei-Pressestelle in der Früh auf Anfrage ein kurzes Update.

Weiterhin Ausnahmezustand im Mühlviertel

Man habe weder Hinweise, dass der Gesuchte noch lebt, noch dass er tot ist, hieß es bei der Polizei. Das bedeutet weiter Ausnahmezustand im Mühlviertel. Nach wie vor seien weit über 200 Einsatzkräfte vor Ort und suchen das betroffene Gebiet ab. Auch die Behörden im angrenzenden Ausland – Tschechien und Deutschland – seien informiert worden und fahnden nach dem Fluchtauto.

Hinweise führten ins Burgenland

Nun führten einige Hinweise aus der Bevölkerung ins Burgenland. Wie der ORF berichtet, läuft im Bezirk Oberpullendorf ein Polizeieinsatz. Ob die Spur valide sei, könne man noch nicht sagen, so Polizeisprecher Helmut Marban. Der 56-jährige Roland Drexler gilt als gefährlich und bewaffnet. Er dürfte mit seinem silbernen VW Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL unterwegs sein. Die Polizei bittet darum, bei einer Sichtung sofort den Notruf zu wählen und den Mann keinesfalls selbst anzusprechen. (APA, red. 30.10.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2024 um 12:41 Uhr aktualisiert