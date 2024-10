Neun neue OrdnungswÃ¤chter sorgen fÃ¼r Sicherheit in Graz

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 13:25 / © Stadt Graz/Foto Fischer

Am 29. Oktober 2024 leisteten neun frisch ausgebildete Ordnungswächter und elf neue Verkehrsüberwacher im Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice (GPS) ihr Gelöbnis. Die offizielle Zeremonie fand in Anwesenheit der Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Generalmajor Helmut Richter von der Landespolizeidirektion Steiermark statt. Dieser Schritt markiert die erfolgreiche Absolvierung eines intensiven, dreiwöchigen Ausbildungslehrgangs, der sowohl schriftliche als auch mündliche Prüfungen beinhaltete.

Grazer Ordnungswache verstärkt Einsatzteam

Die Grazer Ordnungswache, deren Aufgabenfeld immer umfangreicher wird, hat im vergangenen Jahr rund 36.000 Überwachungsstunden geleistet und dabei 4.600 Amtshandlungen durchgeführt. Neben der Überwachung städtischer und ortspolizeilicher Verordnungen sowie steirischer Landesgesetze sorgt die Ordnungswache auch für Sicherheit in Amtsgebäuden, mit über 11.000 Einsatzstunden allein im letzten Jahr. Außerdem ist sie bei Gemeinderatssitzungen und über das „Heimwegtelefon“ der Stadt Graz am Wochenende und vor Feiertagen im Einsatz.

Duale Ausbildung stärkt Grazer Ordnungs- und Verkehrsüberwachung

Die neueste Ausbildung erfolgte, wie auch in den letzten Lehrgängen, in einem dualen Format, welches sowohl für die Ordnungswächter als auch die Verkehrsüberwacher konzipiert ist. Diese Ausbildungsstrategie bietet den Teilnehmenden umfassende Einblicke in die rechtlichen und praktischen Anforderungen der beiden Aufgabenbereiche und erleichtert die koordinierte Zusammenarbeit im GPS.

„Von der ‚Theorie‘ geht es nun in die ‚Praxis'“

Gilbert Sandner, Sicherheitsmanager der Stadt Graz, betonte die Bedeutung der neuen Kräfte für das städtische Sicherheitsnetzwerk: „Mit ihrem Engagement und ihrer Ausbildung sind sie ein wesentlicher Partner und Beitrag im Sicherheitsnetzwerk für die Landeshauptstadt Graz. Von der ,Theorie´ geht es nun in die ,Praxis´.“