Wohltätigkeit mit Pfiff: Spaß haben und Gutes tun

Am 30. Oktober steht das Heimspiel gegen BW Linz an und markiert zugleich den Start in eine neue Saison der Wohltätigkeit für „Schwoaze Helfen“. Seit zehn Jahren sammelt die Initiative Spenden. Alleine im letzten Jahr konnte ein Reinerlös von 115.000 Euro erzielt werden. Das Hauptziel bleibt, das Spendenprojekt so gut wie möglich zu unterstützen. Dafür gibt es rund ums Sturmstadion Liebenau wieder einige beliebte Aktionen und Angebote.

Bei diesen AKtivitäten kannst du Geld spenden Becherspenden – trinken für den guten Zweck

Spendenboxen – jeder Cent zählt

Schwoaze Helfen-Vereinsfest – mit Glühwein durch den Flohmarkt stöbern beim Heimspiel gegen Austria Klagenfurt am 23. November

Schwoaze Helfen-Fanartikel – Package mit Nordkurvenkalender, Feuerzeug, diverse Pickerl, ein T-Shirt mit schlichtem Aufnäher und das Stammtischset bestehend aus SH Schnapskarten und SH Bierdeckel. Das gesamte Set ist für eine Mindestspende von 25 Euro erhältlich. Die Produkte können jedoch wie gewohnt auch einzeln erworben werden.

Anschaffung eines behindertengerechten Autos

Die Initiative hat in den letzten Jahren mithilfe der Spenden zahlreiche behindertengerechte Umbauten und die Anschaffung geeigneter Fahrzeuge für Einzelpersonen unterstützt. In diesem Jahr möchten sie die Wohngemeinschaft in der Algersdorfer Straße beim Kauf eines behindertengerechten Fahrzeugs für ihre 16 Bewohner unterstützen, da das aktuelle Modell den Anforderungen längst nicht mehr entspricht. „Schwoaze Helfen“ übernimmt dabei bis zu 40.000 Euro der Anschaffungskosten für das behindertengerechte Fahrzeug.

Marcel leidet unter Gendefekt

Marcel ist 14 Jahre alt und stammt aus Feldkirchen. Vor seiner Geburt erlitt er eine Hirnblutung und während der Geburt erlitt er einen Sauerstoffmangel. Später wurde ein unbekannter Gendefekt diagnostiziert. Seitdem hat Marcel sowohl geistige als auch körperliche Beeinträchtigungen, die mit autistischen Zügen einhergehen und benötigt rund um die Uhr Betreuung.

Hebebühne und Rehasitz für Marcel

Derzeit kann er nur kurze Strecken gehen und ist meist auf seinen Rollstuhl angewiesen. Da dieser im Auto seiner Eltern keinen Platz findet, muss eine elektrisch-hydraulische Hebebühne eingebaut werden. Außerdem muss sein bestehender Rehasitz im Auto integriert werden, da er sich nur darin sicher fühlt und dadurch Schreianfälle minimiert werden können. „Schwoaze Helfen“ unterstützt dieses wichtige Vorhaben mit bis zu 10.000 Euro, um die notwendigen Umbauten vollständig zu finanzieren.

David erlitt mehrere Schicksalsschläge

David ist 11 Jahre alt und wohnt in St. Margareten an der Raab. Er kam leblos zur Welt und musste reanimiert werden, was in seinen ersten Lebenswochen zu schweren gesundheitlichen Komplikationen führte. Mit etwa drei Jahren erhielt er einen Rollstuhl, der ihm bei längeren Spaziergängen hilft. Er besucht auch regelmäßig Reha-Sitzungen. David spielt gerne Fußball, hat jedoch in den letzten zwei Jahren mehrere Schicksalsschläge erlitten: Der Tod seiner Oma, seines langjährigen Familienhundes und seiner älteren Schwester Melanie hat ihn stark getroffen.

Assistenzhund für den 11-Jährigen

Inmitten dieser Trauer wünscht sich David sehnlichst einen Assistenzhund, um verschiedene Dinge selbstständig zu unternehmen. Besonders wichtig ist ihm eine Bergwanderung, um auf dem Gipfel eine Kerze für seine Schwester Melanie anzuzünden, die eine begeisterte Wanderin war. „Schwoaze Helfen“ möchte die noch ausstehenden Kosten von rund 10.000 Euro für den Assistenzhund vollständig übernehmen.

Karl sehnt sich nach Selbstbestimmung

Karl ist 46 Jahre und wohnt in St. Stefan im Rosental. Seit seiner Geburt leidet er an spastischer Tetraplegie. Dementsprechend sitzt er im Rollstuhl und muss 24 Stunden am Tag betreut werden. Denn seine Gliedmaßen sind von der Krankheit betroffen und auch seine Sprache ist für Außenstehende schwer verständlich. Doch geistige Beeinträchtigungen hat Karl keine. Aufgrund seiner körperlichen Einschränkung ist es aber sehr schwer sich so auszuleben, wie er das gerne möchte.

24-Stundenbetreuung für Karl

Deswegen ist Karl in der Tagesstätte Mosaik aktiv und lebt seit Februar in seiner eigenen Wohnung mit einer 24-Stundenbetreuung. Da die Förderungen und eigenen finanziellen Mittel derzeit aber nicht ausreichen, um die 24-Stundenbetreuung durchzufinanzieren, unterstützt „Schwoaze Helfen“ Karl bei diesem großartigen Unternehmen nach mehr Selbstbestimmung mit etwa 3.000 Euro, um die Kosten seiner Betreuung für drei Monate abdecken zu können.

Unterstützung der Frauenhäuser

Auch in diesem Jahr werden die Frauenhäuser in der Steiermark wieder in die Spendenziele aufgenommen. Die genaue Höhe der Spende hängt vom Reinerlös ab, den sie 2024 mit der Unterstützung bei „Schwoaze Helfen“ erzielen können. Im vergangenen Jahr konnten sie die Frauenhäuser bereits mit 3.000 Euro unterstützen.

Grazer Schlupfhaus unterstützen

Das Grazer Schlupfhaus, eine Notschlafstelle für Jugendliche und junge Erwachsene in schwierigen Situationen, gehört inzwischen zu den etablierten Spendenzielen von „Schwoaze Helfen“. Im vergangenen Jahr konnten sie das Schlupfhaus mit 5.000 Euro unterstützen. Auch in diesem Jahr werden sie ein konkretes Projekt des Schlupfhauses auswählen, das sie im Rahmen von „Schwoaze Helfen“ 2024 finanzieren werden.

Sachspenden für Tierheime in und um Graz

Wie jedes Jahr liegt ihnen die Unterstützung von Tierheimen in der Steiermark, besonders zur Weihnachtszeit, sehr am Herzen. Im vergangenen Jahr konnten sie Spenden im Gesamtwert von etwa 3.600 Euro an verschiedene Einrichtungen verteilen, darunter die Arche Noah, den Landestierschutzverein und den Verein Wildtiere in Not in Graz, sowie das Tierheim Franziskus in Rosental bei Voitsberg, das Tierheim Adamhof in Leibnitz und den Verein Dogs, Cats & More in St. Josef bei Lannach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2024 um 15:15 Uhr aktualisiert