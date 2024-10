Dreck und Schmutz in Tank von Bagger geschÃ¼ttet: TÃ¤ter unbekannt

Ein unbekannter Täter beschädigte einen Bagger auf einer Baustelle in Klagenfurt, indem er Dreck und Schmutz in den Tank schüttete.

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen dem 21. Oktober und dem 23. Oktober einen auf einer Baustelle im Bezirk Klagenfurt abgestellten Bagger, in dem er Dreck bzw. Schmutz in den Tank schüttete, wodurch das Arbeitsgerät beim Starten schwer beschädigt wurde.

Schaden: Mehrere tausend Euro

Der Schaden zum Nachteil einer Baufirma aus dem Bezirk Klagenfurt beträgt mehrere tausend Euro, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.