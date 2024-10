Fortschritte in Weltraumforschung: Forscher verbessern Berechnungen

Was haben das Schwerefeld der Erde und die Bahnen von Satelliten und Weltraumschrott gemeinsam? Das Erdschwerefeld beeinflusst, wie sich diese Objekte im Orbit bewegen. Gleichzeitig können Veränderungen in ihren Umlaufbahnen Hinweise auf Änderungen im Schwerefeld und die Verteilung von Wasser auf der Erde geben. Bislang hatte die Forschung jedoch zwei Probleme: Einige Bereiche des Schwerefelds konnten nur ungenau gemessen werden und die Ortung sowie die Bahnprognose von Satelliten und Weltraumschrott waren nicht präzise genug.

TU Graz verbessert Berechnung von Weltall-Objekten

Im Projekt COVER hat das Institut für Geodäsie der TU Graz Schwerefeldmessungen mit der Methode des Satellite Laser Ranging (SLR) kombiniert. Dadurch wurden die Berechnungen des Schwerefelds sowie die Beobachtung und Vorhersage von Objekten im Orbit deutlich verbessert. Die Ergebnisse sind in die Software Gravity Recovery Object Oriented Programming System (GROOPS) eingeflossen, die das Institut kostenlos über eine Website bereitstellt.

Neue Messmethode ermöglicht genauere Bestimmung

„Die Satelliten-Missionen Grace, Grace Follow-on und GOCE haben wertvolle Daten zur Berechnung des Erdschwerefelds geliefert. Allerdings konnten sie den langwelligen Bereich des Schwerefelds nicht gut auflösen“, erklärte Sandro Krauss vom Institut für Geodäsie der TU Graz. Messungen mit SLR (Satellite Laser Ranging) hingegen können diesen langwelligen Bereich sehr präzise erfassen. Dabei richtet ein Netzwerk von SLR-Stationen einen Laser auf einen Satelliten mit Reflektoren, die das Laserlicht zurückwerfen. Durch die Messung der Lichtlaufzeit lässt sich die Position des Satelliten auf Zentimeter genau bestimmen. Mehrere Messungen zeigen auch Änderungen der Umlaufbahn, die durch Veränderungen der Masse auf der Erdoberfläche verursacht werden.

Weltraumschrott könnte gefährlich werden

Derzeit umkreisen etwa 40.000 Teile von Weltraumschrott, die größer als zehn Zentimeter sind, die Erde. Rund 1 Million Teile sind sogar mindestens einen Zentimeter groß. Diese Objekte bewegen sich mit etwa 30.000 km/h und fliegen nicht alle in die gleiche Richtung. Eine Kollision könnte daher sehr heftig sein und Satelliten zerstören sowie das Leben von Menschen in Raumstationen oder anderen bemannten Raumfahrzeugen gefährden. Deshalb ist es besonders wichtig, alle Objekte in der Umlaufbahn zu orten und ihre zukünftigen Bahnen so genau wie möglich zu berechnen.

Bahnvorhersagen bisher nur im Kilometerbereich

Um alle Teile des Weltraumschrotts zu überwachen, werden derzeit Radarmessungen eingesetzt, die jedoch nur begrenzte Genauigkeit bieten. Auch die bisherigen Bahnvorhersagen waren nur im Kilometerbereich genau, was das Auffinden der Objekte erschwerte. In Zusammenarbeit mit der Satellite Laser Ranging Station des Instituts für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am Observatorium Lustbühel wurde hier ein entscheidender Fortschritt erzielt.

TU Graz hat eigene Vorhersagemodelle

Das Institut für Geodäsie verwendete eigene Vorhersagemodelle, die die Position eines Satelliten oder eines Schrottteils auf etwa 100 Meter genau bestimmen können. Dadurch wurde es einfacher, diese Objekte aufzuspüren und mit einem Vermessungslaser präzise zu erfassen. Weitere Messungen bei nachfolgenden Überflügen lieferten ein noch genaueres Bild der Umlaufbahn, was es den Forschenden ermöglichte, ihre Vorhersagemodelle weiter zu verbessern. „Soweit wir wissen, sind wir die Einzigen, die ein derart umfangreiches Paket für Schwerefeldbestimmung, Bahnbestimmung und SLR-Prozessierung kostenlos anbieten,“ beschrieb Torsten Mayer-Gürr vom Institut für Geodäsie.