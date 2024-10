Kaltluft im Anmarsch? Dieses Wetter erwartet uns jetzt in Österreich

Der Herbst verläuft derzeit angenehm mild. Der Hochnebel verzieht sich meist im Laufe des Tages und macht der Sonne Platz. Laut vergangenen Prognosen hätte sich das Wetter ab Allerheiligen markant ändern sollen. „Von Nordosten dürfte der Alpenraum von Kaltluft richtiggehend geflutet werden. Am Berg ist ein Temperaturrückgang von 15 Grad zu erwarten“, hieß letzte Woche von der GeoSphere Austria. Auch von Schnee bis in tiefen Lagen war die Rede. Mehr dazu in: Massiver Wetterumschwung in Österreich: Kaltluft strömt in den Alpenraum.

Jetzt kommt alles anders

Jetzt kommt alles anders. Wie so oft bei Prognosen möglich, änderten sich die Aussichten für das Allerheiligen-Wochenende markant. „Wurde vor ein paar Tagen für das kommende Wochenende ein Kaltlufteinbruch aus Norden mit Schnee bis in tiefe Lagen angekündigt, so ist heute von dem Wintereinbruch über Mitteleuropa in den Wettermodellen nichts mehr sehen“, teilt die GeoSphere Austria mit.

Wetterumschwung in Österreich?

Ein Wetterumschwung ist somit nicht in Sicht. Aber welches Wetter erwartet uns am verlängerten Wochenende? Die GeoSphere Austria fasst zusammen: „Kräftiger Hochdruckeinfluss mit teils zähem Nebel in den Niederungen und weiterhin viel Sonne im Bergland dauert unvermindert an. Dabei gehen die Temperaturen am Wochenende im Osten zurück, im Westen bleiben sie weiterhin überdurchschnittlich.“

So wird das Wetter die kommenden Tage

Die kommenden Tage setzt sich das ruhige Herbstwetter jedenfalls fort. Am Donnerstag bewegen sich Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad. Im Norden und Osten sowie im Donauraum prägen Nebel- und Hochnebelfelder den Morgen, ebenso in Beckenlagen des Südens. In vielen Regionen verzieht sich der Nebel bis Mittag, teils jedoch erst am Nachmittag. Sonnig präsentiert sich der Westen und das Bergland schon früh. Gleiches Bild zeigt sich am Allerheiligen-Tag, dem 1. November, in Österreich. Der Norden, der Donauraum sowie die Beckenlagen des Südens starten mit Nebel in den Tag. In den übrigen Regionen wird es sonnig und mild. Laut aktuellen Prognosen der GeoSphere Austria liegen die Tageshöchsttemperaturen am Freitag zwischen 11 und 19 Grad.

Samstag: Nebel am Morgen, Sonne am Nachmittag

Für Samstag prognostiziert die GeoSphere Austria: „Im Westen und Süden scheint außerhalb einiger Nebelfelder durchwegs die Sonne. Im Norden und Osten ziehen hingegen dichtere Wolkenfelder von Norden durch und bringen örtlich geringfügigen Regen. Die Schneefallgrenze sinkt bis 1.500 Meter. Am Nachmittag beginnt es von Nordosten her wieder aufzulockern, später klart es vor allem im Weinviertel wieder auf.“ Bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 9 bis 18 Grad wird es im Westen am wärmsten.

Wie sieht die Prognose für Sonntag aus?

Wie sieht nun die Prognose für Sonntag aus? Nach Nebel am Morgen im Westen und Süden klart es vielerorts auf. Im Norden und Osten erwartet uns ein weitgehend wolkenfreier Tag. Am Sonntagmorgen sind vor allem in Niederösterreich und im Mariazellerland leichter Frost möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 6 bis 15 Grad, mit den niedrigeren Temperaturen im Norden und Osten.