EC VSV verschenkt gratis Karten für bedürftige Kinder in Not

Nachdem es beim letzten Eishockey-Derby zwischen dem EC iDM Wärmepumpen VSV und dem EC KAC in der Villacher Stadthalle zu Unannehmlichkeiten kam, konnte nun ein Konsens gefunden werden, der vielen Kindern in Not ein einzigartiges Erlebnis garantierten wird. Der VSV-Geschäftsführer Martin Winkler und John Patrick Platzer, Mitglied des KAC-Fanclubs Stiege 19 und Präsident des gemeinnützigen Vereins „Soldaten mit Herz“, geben bekannt, dass im Sinne der Sicherheit und des Respekts beider Fanlager eine einvernehmliche Lösung für die Vorfälle beim letzten Kärnten Derby gefunden wurde.

Winkler: „Sicherheit aller Fans steht an erster Stelle“

Nach einem konstruktiven Gespräch entschuldigte sich der VSV offiziell bei Platzer für die Unannehmlichkeiten, die er und sein Vater beim Kärnten Derby am 27. Oktober erleben mussten, und räumte Verbesserungsbedarf im Bereich der Sicherheitsvorkehrungen ein. Martin Winkler betonte, dass das Sicherheitskonzept für zukünftige Spiele, insbesondere bei Derbys, umfassend überprüft und optimiert wird, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis für alle Fans, insbesondere Familien mit Kindern, zu gewährleisten. „Die Sicherheit aller Fans steht an erster Stelle. Es ist uns ein Anliegen, dass sich jeder in der Villacher Stadthalle willkommen und sicher fühlt. Wir danken John Patrick Platzer für seine konstruktive Kritik und seinen Einsatz, den Kärntner Eishockeysport für alle positiv zu gestalten“, so Winkler.

Neues Sicherheitskonzept

Das neue Sicherheitskonzept sieht vor, dass künftig maximal 100 Karten für den Auswärtssektor vergeben werden, um die Fanbewegungen zu kontrollieren und Überfüllungen zu vermeiden. Dies soll künftig in enger Abstimmung mit den KAC-Fanclubs umgesetzt werden. Zur besseren Identifikation für das Sicherheitspersonal der Halle erhalten die Käufer dieser Karten spezielle Armbände für den Gäste-Sektor. Zusätzlich wird der VSV ein 3-Spiele-Paket anbieten, bei dem das Kärnten Derby am 2. Februar 2024 nur in Verbindung mit dem Kauf dieses Pakets besucht werden kann.

Sicherheit für alle Beteiligten wird verstärkt

Damit wird die Gesamtzahl an Fans pro Bereich klarer geregelt und die Sicherheit für alle Beteiligten verstärkt. John Patrick Platzer begrüßt die Einsicht des VSV und bedankt sich dafür, dass seine Bedenken ernst genommen wurden. „Ich freue mich, dass der Verein Maßnahmen ergreift, um die Sicherheit zu erhöhen und dass auch aus vermeintlichen Differenzen etwas Positives entstehen kann. Am Ende geht es darum, dass alle Fans – ob aus Villach oder Klagenfurt – ein sicheres und ungestörtes Eishockey-Erlebnis genießen können, gerade wenn sie mit ihren Familien die Halle besuchen“, betonte Platzer.

Aktion: „Gemma VSV schaun“

Zusätzlich wurde als Zeichen der Versöhnung und des gemeinsamen Engagements die Charity Aktion „Gemma VSV schaun“ ins Leben gerufen – in Anlehnung an die erfolgreiche Initiative „Gemma KAC schaun“ von Platzers Verein „Soldaten mit Herz“, bei der in Kooperation mit den KAC-Fanclubs „Stiege 19“ und „Vikings“ Kindern und Jugendlichen in Not der Zugang zu Spielen des KAC ermöglicht wird. Gemeinsam werden Platzer und Winkler über 100 Kindern und Jugendlichen in Not aus Villach und Umgebung bei einem der nächsten Sonntagsheimspiele des VSV ein besonderes Eishockey-Erlebnis schenken.

Winkler: „Kinder liegen uns sehr am Herzen“

Martin Winkler freut sich besonders über das Projekt: „Kinder liegen uns sehr am

Herzen, und es wäre natürlich noch schöner, wenn sie dabei die blau-weißen Farben

des VSV tragen. Vielleicht schaffen wir es dann ja sogar, dass sich auch der Obmann

Platzer ein blaues Trikot überzieht!“ Beide Seiten betonen die Wichtigkeit einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den Fanlagern und den Vereinen, um ein sicheres, familiäres und leidenschaftliches Umfeld für Eishockey in Kärnten zu schaffen. Der Disput wurde somit einvernehmlich beigelegt, und beide Parteien sehen der kommenden Saison im Sinne der Fans mit Zuversicht entgegen.