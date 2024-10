Obdachlose in Villach im Stich gelassen? Grünen schlagen Alarm

Villach steht derzeit als einzige größere Stadt Österreichs ohne niederschwelligen Zugang zu Notschlafstellen da. Schon seit Jahren zeigen Berichte und Bilder, dass Menschen hier bei Kälte draußen übernachten müssen, was das Vorhandensein von Obdachlosigkeit in der Stadt bestätigt. Trotz dieser offensichtlichen Notlage sieht die Stadt Villach bislang keinen Anlass, unterstützende Maßnahmen zu schaffen oder auszuweiten.

Appell an die soziale Verantwortung der Stadt

Die Fraktionen der Grünen und Verantwortung ERDE kritisieren das Zögern der Stadt und fordern entschlossene Maßnahmen. Sie sind überzeugt, dass Villach die Realität der Obdachlosigkeit nicht ignorieren darf. Der Umgang mit sozial benachteiligten Gruppen zeige die Qualität der Gesellschaft insgesamt, so die Fraktionen. „Wegschauen und Verleugnen ist keine Lösung“, lautet der Appell der beiden Parteien an die Stadtpolitik.

Karin Herkner: Forderung nach mehr Ressourcen und zentraler Anlaufstelle

Karin Herkner von den Grünen Villach betont, dass Villach dringend mehr Ressourcen für die Sozialarbeit benötigt. Dazu fordert sie eine niederschwellige Anlaufstelle in Form eines Heims für Obdachlose. „Als Hilfe in akuten Krisensituationen braucht die Stadt mehr Ressourcen für die Sozialarbeit, genauso wie eine zentrale, niederschwellige Anlaufstelle für Obdachlose in Form eines Heims, in dem sie Unterschlupf finden können“, so Herkner.

Gerald Dobernig: „Der Umgang unserer Stadt mit den Betroffenen ist eine Schande“

Auch Gerald Dobernig von Verantwortung ERDE äußert deutliche Kritik an der aktuellen Politik in Villach. Seiner Ansicht nach verliert die Stadt das Augenmaß für die Bedürfnisse der Menschen und setzt stattdessen auf Großprojekte. „Der Umgang unserer Stadt mit den Betroffenen ist eine Schande. Die Politik hat hier das Augenmaß verloren und sollte anstatt der Großprojekte viel mehr Gedanken auf die tatsächlichen Probleme der Menschen richten“, betont Dobernig.

Gemeinsame Erhebung als erster Schritt

Die Fraktionen kündigen an, bei der nächsten Gemeinderatssitzung einen Antrag für eine Erhebung zur Obdachlosigkeit in Villach einzubringen, angelehnt an eine Studie zu Wohnungslosigkeit in Klagenfurt aus dem Jahr 2019. Sollte die Mehrheit des Gemeinderats sich erneut gegen eine Auseinandersetzung mit diesem Problem aussprechen, planen die Grünen und Verantwortung ERDE, eine eigene Studie zur Obdachlosigkeit in Villach in Auftrag zu geben.