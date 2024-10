Spieleworkshop in Villach: Kreative LÃ¶sungen fÃ¼r die Klimakrise

Workshop in Villach: Gemeinsam an Lösungen für eine klimagerechte Zukunft tüfteln.

Workshop in Villach: Gemeinsam an Lösungen für eine klimagerechte Zukunft tüfteln.

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 16:41 / ©Klimabündnis

Die Stadt Villach bietet mit einem außergewöhnlichen Workshop eine neue Perspektive auf den Klimawandel. Im lebensRAUM können sich Teilnehmer ab dem 16. Lebensjahr an der sogenannten Klima-Escape-Box ausprobieren. Dieser Workshop lädt dazu ein, im Team kreative und unkonventionelle Lösungen für die Herausforderungen des Klimawandels zu entwickeln.

Klima-Escape-Box als Herausforderung

Am Montag, den 4. und 11. November, erwartet die Teilnehmer eine Serie kniffliger Rätsel, die durch Hinweise in der Klima-Escape-Box gelöst werden müssen. Die Box ist so konzipiert, dass sie das komplexe Thema Klimawandel und die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Klimagerechtigkeit verständlich und erlebbar macht.

Lösungen für eine nachhaltige Zukunft

Moderiert wird der Workshop von Christian Salmhofer vom Klimabündnis Kärnten und Martin Sattlegger von der Zukunftsallianz. Gemeinsam soll ergründet werden, wie die Menschheit den Klimawandel bewältigen kann und wie man die Gesellschaft aktivieren könnte, sich für den Umweltschutz zu engagieren. Der Workshop zielt darauf ab, Teilnehmer für den Klimaschutz zu sensibilisieren und inspiriert, neue Wege einzuschlagen.