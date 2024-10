Suchaktion: Kärntnerin (57) kam vom Beeren-Sammeln nicht heim

Eine 57 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Feldkirchen war am heutigen Mittwoch, den 30. Oktober, in den Vormittagsstunden mit ihrer 62-jährigen Schwester im Bereich der Priesshütte an der Nockalmstraße im Gemeindegebiet von Reichenau Preiselbeeren sammeln. Um zirka 10 Uhr trennten sich die beiden Schwestern im Gelände, worauf der Kontakt zwischen den beiden abriss und die 57-Jährige nicht mehr erreichbar war. Um 12.30 Uhr erstattete der 59-jährige Ehemann Anzeige, worauf Polizeistreifen aus Bad Kleinkirchheim und Patergassen zu Fuß nach der Frau suchten. Sie konnte um 14:10 Uhr von einem Beamten der Polizeiinspektion Patergassen unversehrt und leicht erschöpft am Osthang des Koflernocks auf ca. 1900 Metern Seehöhe aufgefunden werden.