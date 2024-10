Doppelmord im Mühlviertel: Weiter keine Spur von Roland Drexler (56)

Die Großfahndung nach jenem Verdächtigen, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll, ist auch am Mittwoch ohne Erfolg geblieben. Eine mögliche Sichtung im Bezirk Oberpullendorf im Burgenland hatte dort für einen großen Polizeieinsatz gesorgt. Mehr dazu in: Nach Doppelmord: Ist Roland Drexler im Burgenland? Dieser wurde am späten Nachmittag aber ohne Ergebnis beendet. Laut ORF Radio Oberösterreich hatte es auch in Wels einen Einsatz gegeben. Auch im Mühlviertel wurde weiter die Gegend durchkämmt – ebenfalls ohne Erfolg.

Doppelmord im Mühlviertel

Montagfrüh soll der 56-jährige Verdächtige einen Mühlviertler Bürgermeister zunächst mit einer Faustfeuerwaffe angeschossen und dann den flüchtenden Verletzten mit einem Kopfschuss aus einer Langwaffe getötet haben. Anschließend habe er einen 64-jährigen ehemaligen Jagdleiter und pensionierten Polizeibeamten mit einem gezielten Kopfschuss umgebracht, so die Ermittler. Hintergrund der Tat dürften Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Jagd sein. Die beiden Getöteten hatten den 56-Jährigen unter anderem wegen unzulässiger Lockfütterung bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. (APA, 30.10.2024)