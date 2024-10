Polizei-Einsatz in der Italienerstraße: Das ist der Grund

In der Italienerstraße in Villach läuft ein Polizei-Einsatz.

Kurz vor 18 Uhr rückte die Polizei in die Italienerstraße an. Laut Leser-Berichten soll die Straße auch gesperrt worden sein. Was war der Grund? „Es handelt sich um Ermittlungstätigkeiten, die von der Staatsanwaltschaft angeordnet wurden“, so ein Polizei-Beamter auf Nachfrage von 5 Minuten.

Auf offener Straße niedergestochen

Konkret geht es um den Mordversuch Anfang Juli. 5 Minuten hat damals berichtet. Ein 37-jähriger Villacher wurde auf offener Straße von seinem Angreifer, einem 39-jährigen Türken, niedergestochen. Die Verletzungen galten als lebensgefährlich. Das Opfer konnte nach einigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2024 um 19:02 Uhr aktualisiert