Hammer-Attacke in Wien: Mann verletzt zwei Passanten

Polizeieinsatz in Wien: Bei einer Hammer-Attacke in Wien wurden zwei Passanten verletzt.

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 19:07 / ©cherokee4-stock.adobe.com

Am Mittwoch, den 30. Oktober 2024, ereignete sich gegen 12.15 Uhr in der Altmannsdorfer Straße in Wien ein schwerer Zwischenfall. Ein 30-jähriger Mann, der laut Polizeiangaben serbischer Staatsbürger ist, soll dabei ohne erkennbaren Grund zwei Passanten mit einem Hammer angegriffen haben.

Zwei Personen durch Hammer verletzt

Zuerst attackierte der Mann eine 34-jährige Frau mit dem Hammer und beschädigte anschließend die Fensterscheibe eines Mehrparteienhauses. Schließlich griff er einen 19-jährigen Mann ebenfalls mit dem Hammer an. Durch den Angriff erlitten beide Passanten leichte Verletzungen. Die alarmierte Berufsrettung Wien behandelte die Frau notfallmedizinisch und brachte sie in ein Krankenhaus, das sie inzwischen wieder verlassen konnte. Der verletzte Mann lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

Tatwerkzeug gesichert: Polizei fasst mutmaßlichen Angreifer

Kurz nach dem Angriff traf die Polizei am Tatort ein und nahm den mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Der Hammer, der bei den Angriffen verwendet wurde, konnte sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, um die genauen Hintergründe der Tat zu klären.