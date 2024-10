Arbeiter (52) schwer verletzt: Beim Reparieren einer Arbeitsmaschine

Im Zuge einer Reparatur einer Arbeitsmaschine, verletzte sich ein Mann (52) schwer und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.

In einem Völkermarkter Industriebetrieb reparierte am 30. Oktober 2024 gegen 16.00 Uhr ein 52 Jahre alter slowakischer Staatsangehöriger eine Arbeitsmaschine. Beim Herausnehmen des Motors fiel dieser zu Boden, wobei dem Mann von der Kette des Motors eine schwere Verletzung zugefügt wurde. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.